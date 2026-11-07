Yến sào Khánh Hòa: Đẩy mạnh hợp tác bảo tồn, phát triển quần thể chim yến đảo tại Quảng Trị

Đoàn công tác Công ty Yến sào Khánh Hòa do bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Phú Trạch.

Đoàn công tác Công ty Yến sào Khánh Hòa làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị về công tác bảo tồn và phát triển quần thể chim yến đảo tại địa phương.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung đánh giá hiện trạng quần thể chim yến đảo, điều kiện môi trường sinh thái và công tác quản lý tại địa phương. Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm cùng các giải pháp khoa học, kỹ thuật trong cải tạo hang đảo, dẫn dụ, ấp nở nhân tạo và bảo vệ đàn chim yến trước tác động của biến đổi khí hậu.

Hai bên thống nhất phối hợp khảo sát, đánh giá thực tế và xây dựng phương án phục hồi, bảo tồn, phát triển quần thể chim yến đảo phù hợp với điều kiện vùng biển Quảng Trị.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác bảo tồn và phát triển quần thể chim yến đảo.

Công ty Yến sào Khánh Hòa là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý, khai thác và chế biến yến sào, đồng thời chú trọng nghiên cứu khoa học, phát triển hang đảo mới và nhân rộng các mô hình bảo tồn chim yến tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hoạt động hợp tác tại Quảng Trị góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên yến đảo, gia tăng quần thể chim yến tự nhiên, đồng thời thúc đẩy phát triển ngành yến sào Việt Nam theo hướng bền vững.

Đoàn công tác Công ty Yến sào Khánh Hòa và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc về hợp tác bảo tồn, phát triển quần thể chim yến đảo.