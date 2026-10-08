Yên Phú tập trung các nhiệm vụ trọng tâm quý IV

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Khu kinh tế tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh.

9 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Yên Phú tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Công tác lãnh đạo, điều hành từng bước đi vào nền nếp; việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được duy trì ổn định.

Đồng chí Nguyễn Văn Ước, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm.

Trong lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản bảo đảm kế hoạch. Xã tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với diện tích 19,5 ha; diện tích lúa và ngô gieo trồng đều đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý, chăm sóc 680 ha rừng trồng được duy trì, cây rừng sinh trưởng, phát triển tốt. Hoạt động sản xuất, kinh doanh được duy trì với 392 hộ kinh doanh cá thể, 24 doanh nghiệp và 5 hợp tác xã.

Thu ngân sách lũy kế đến ngày 24-9 đạt 7,4 tỷ đồng, bằng 117,2% kế hoạch. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 hơn 6,9 tỷ đồng, đã giải ngân 3,46 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch. Trong đó, vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân đạt 84%.

Các lĩnh vực y tế, giảm nghèo, an sinh xã hội, văn hóa, thể thao được triển khai theo kế hoạch. Xã tổ chức thành công Diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tham quan mô hình vườn, ao, chuồng của gia đình anh Dương Thế Công, thôn 1 Minh Phú.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời thống nhất nhiệm vụ quý IV năm 2026, Đảng bộ xã tập trung quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vân Đình Thảo ghi nhận những kết quả xã Yên Phú đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

Đồng chí Vân Đình Thảo cùng lãnh đạo xã Yên Phú tham quan mô hình nuôi nhím tại thôn 1 Minh Phú.

Đồng chí đề nghị xã quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với lực lượng Công an tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn an ninh, trật tự. Công tác tuyển chọn, khám tuyển cần được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tuyển quân; qua đó góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Sau hội nghị, đồng chí Vân Đình Thảo cùng lãnh đạo xã đi kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn.