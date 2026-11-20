Đổi mới phương thức tuyên truyền

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và môi trường thường xuyên phát sinh, công tác tuyên giáo tại phường Yên Nghĩa đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Không chỉ dừng ở việc truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, công tác này còn phải chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác tuyên giáo ở phường Yên Nghĩa hướng mạnh về cơ sở, chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và đồng thuận với các chủ trương của địa phương. Ảnh: YN

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2026 của Đảng ủy phường cho thấy, ngay sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm, Đảng ủy phường ban hành 121 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Ban Xây dựng Đảng ban hành 60 văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện.

Đáng chú ý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Đảng ủy phường tổ chức 7 hội nghị trực tuyến từ điểm cầu thành phố, với hơn 1.200 lượt cán bộ, đảng viên tham dự. Việc kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, giúp cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt chủ trương, định hướng mới.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, phường chú trọng khai thác trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội để đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân. Năm 2026, hệ thống thông tin của phường đăng tải 800 tin, bài, infographic, thông báo, thu hút hơn 300.000 lượt tương tác. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy phường duy trì 3 trang fanpage, thường xuyên đăng tải thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Nội dung tuyên truyền cũng được triển khai linh hoạt, gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống. Chuỗi livestream “Di sản Yên Nghĩa – Hành trình kết nối truyền thống trên không gian số” góp phần giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa địa phương. Các hoạt động tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông được tổ chức với hình thức phù hợp, tạo thêm kênh tương tác giữa chính quyền với người dân.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân trao đổi về định hướng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: YN

Theo Bí thư Đảng ủy phường Yên Nghĩa Nguyễn Nguyên Quân, đổi mới công tác tuyên giáo phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, lấy cán bộ, đảng viên và nhân dân làm trung tâm. Đảng ủy phường chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ thực hiện; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và mạng xã hội, bảo đảm thông tin chính thống được truyền tải kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Quân nhấn mạnh, công tác tuyên giáo phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề dân sinh, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận trong triển khai các dự án, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị. Cùng với đó, phường chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội từ chi bộ, tổ dân phố; phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và cán bộ mặt trận. Qua đó, đưa công tác tuyên giáo trở thành cầu nối giữa Đảng với nhân dân, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận ngay từ cơ sở.

Hướng mạnh về cơ sở, tạo đồng thuận

Đại diện Ban Xây dựng Đảng phường Yên Nghĩa cho biết, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác tuyên giáo đang được đổi mới theo hướng chủ động, linh hoạt, sát địa bàn và đối tượng tuyên truyền. Ban chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng ủy trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, bí thư chi bộ và cán bộ tổ dân phố; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin.

Cán bộ phường Yên Nghĩa tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6. Ảnh: YN

Hiệu quả đổi mới công tác tuyên giáo được thể hiện rõ qua việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6.

Đây là dự án ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân. Để tạo đồng thuận, Đảng ủy phường thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động, tập trung giải thích chủ trương, chính sách, quyền lợi và trách nhiệm của người dân; đồng thời tiếp nhận kiến nghị, nắm bắt tâm tư và tổ chức đối thoại khi cần thiết.

Công tác tuyên truyền còn gắn với nhiệm vụ khắc phục 5 điểm nghẽn: ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, 100% hộ kinh doanh dọc Quốc lộ 6 và các trục đường chính ký cam kết, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được lan tỏa; người dân tích cực tham gia giám sát an toàn thực phẩm. Phường cũng tổ chức 6 buổi tuyên truyền trực tiếp, thu hút khoảng 6.000 lượt người, phát hành 600 tài liệu, tờ rơi về an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Thực tiễn tại Yên Nghĩa cho thấy, tuyên giáo chỉ thực sự hiệu quả khi chuyển từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, lắng nghe và giải quyết kiến nghị. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được chia sẻ và trực tiếp tham gia, sự đồng thuận sẽ được củng cố, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.