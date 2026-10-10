Yên Mô tổ chức Gặp mặt và đối thoại nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Mô tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Các đại biểu và các doanh nghiệp, doanh nhân địa bàn xã Yên Mô dự gặp mặt, đối thoại.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cùng 40 doanh nghiệp đại diện cho 2.430 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể trên địa bàn xã Yên Mô.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo xã Yên Mô đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những định hướng thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Trong đó khẳng định: Trước tình hình kinh tế có nhiều biến động, tạo ra không ít thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân xã Yên Mô đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất và từng bước tăng trưởng. Nhờ đó, doanh nghiệp/doanh nhân đóng trên địa bàn xã đã thể hiện được vai trò và có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hội nghị gặp mặt là dịp để lãnh đạo xã được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc thực tế mà các doanh nghiệp đang gặp để cùng nhau tháo gỡ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân và hợp tác xã đã cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền xã trong suốt thời gian qua; đồng thời trao đổi, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư.

Đại diện Công ty May Trường Thịnh phát biểu tại hội nghị.

Các doanh nghiệp cũng khẳng định thần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và hoàn thành nghĩa vụ thuế với địa phương; cam kết gắn bó lâu dài, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Với tinh thần cầu thị, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Yên Mô cam kết tiếp thu đầy đủ kiến nghị và luôn tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng, phát triển.

Lãnh đạo xã Yên Mô tặng hoa chúc mừng các Hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn.

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Mô đã tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.