Yên Minh ra mắt mô hình 'Thôn số' và Chợ chuyển đổi số

Các Tổ công nghệ số cộng đồng xã Yên Minh hướng dẫn người dân khai thác các tiện ích số.

Tại sự kiện, UBND xã bố trí 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu phong phú các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP, hàng thủ công truyền thống, ẩm thực độc đáo và trang phục dân tộc của địa phương. Đông đảo người dân cùng du khách khi đến tham quan, mua sắm trực tiếp thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR, tìm hiểu các tiện ích ngân hàng số và nhận hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

UBND xã Yên Minh ra mắt mô hình “Thôn số”.

Nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số, các đồng chí lãnh đạo xã Yên Minh cũng trực tiếp tham gia các phiên livestream quảng bá, giới thiệu nông sản tiêu biểu đến với người tiêu dùng trên mọi miền đất nước.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP ứng dụng quét mã QR để truy xuất nguồn gốc và thanh toán trực tuyến.

Xã Yên Minh công bố và ra mắt mô hình “Thôn số” tại thôn Nà Tèn và thôn Phắc Nghè. Đây là 2 địa bàn tiên phong đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mức cơ bản trên 4 trụ cột cốt lõi: Hạ tầng số, Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Việc xây dựng mô hình có ý nghĩa thiết thực, giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ, đưa các ứng dụng chuyển đổi số đi sâu vào từng nếp sống, từng hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân.