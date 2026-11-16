Yên Lập tập trung cao điểm “Ngày thứ bảy vì Nhân dân phục vụ”

Theo kế hoạch, từ ngày 7/11/2026 đến hết ngày 26/12/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lập sẽ làm việc vào các buổi sáng thứ Bảy hằng tuần, từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, để hướng dẫn, tiếp nhận và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lập sẽ thực hiện cao điểm “Ngày thứ Bảy vì Nhân dân phục vụ” với ý thức trách nhiệm cao nhất.

Trong thời gian triển khai, cán bộ, công chức tập trung hướng dẫn, tiếp nhận và phối hợp giải quyết hồ sơ thuộc các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, bảo trợ xã hội, người có công, đăng ký hộ kinh doanh, đất đai và các lĩnh vực liên quan thuộc thẩm quyền.

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện giải quyết ngay theo quy định, Trung tâm chủ động phối hợp xử lý, trả kết quả trong buổi làm việc.

Các hồ sơ cần xác minh, thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc phối hợp liên thông được tiếp nhận, chuyển xử lý và hẹn trả kết quả theo đúng thời hạn quy định, góp phần giảm thời gian đi lại, chờ đợi của người dân.

Người dân được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tận tình hướng dẫn các thủ tục hành chính trong “Ngày thứ Bảy vì Nhân dân phục vụ”.

Bên cạnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đợt cao điểm còn gắn với thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và đẩy mạnh chuyển đổi số. Người dân được hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Trung tâm chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và người chưa thành thạo công nghệ thông tin; bảo đảm việc hướng dẫn tận tình, rõ ràng, đúng quy định.

Theo UBND xã, đợt cao điểm “Ngày thứ Bảy vì Nhân dân phục vụ” thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ cương hành chính và quyết tâm nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã Yên Lập.

Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.