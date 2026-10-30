Yên Lập gỡ khó về kỹ năng số

Hướng dẫn người dân thực hành trên máy tính tại Phòng công nghệ số cộng đồng xã Yên Lập, giúp nâng cao kỹ năng sử dụng các tiện ích số.

Tại Yên Lập, nhiều giao dịch thiết yếu đã được đưa lên môi trường số. Trong đó, tỷ lệ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản đạt trên 98%; chi trả chế độ người có công và bảo trợ xã hội đạt trên 70%. Toàn bộ trường học thực hiện thu các khoản tiền qua tài khoản.

Hạ tầng phục vụ các giao dịch trên cũng từng bước được hoàn thiện. Toàn bộ các thôn được phủ sóng 4G/5G ổn định; xã duy trì Phòng công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và các nền tảng số thiết yếu. Trong hoạt động của chính quyền, 100% văn bản, hồ sơ công việc tại UBND xã được xử lý trên môi trường mạng.

Tuy nhiên, khả năng chủ động sử dụng các dịch vụ số của người dân vẫn còn hạn chế. Theo đồng chí Bùi Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận trên 5.000 hồ sơ, toàn bộ được tiếp nhận trực tuyến. Dù vậy, số người dân trực tiếp thực hiện các thao tác trên nền tảng số còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận người dân chưa đáp ứng yêu cầu; thói quen sử dụng hồ sơ giấy, giao dịch trực tiếp vẫn phổ biến. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn có thời điểm chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Lập hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Thực tế này đặt ra yêu cầu gắn đầu tư hạ tầng với nâng cao kỹ năng số cho người dân. Để khắc phục những hạn chế, Yên Lập tiếp tục triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, đồng thời củng cố lực lượng hỗ trợ tại cơ sở. Sau sắp xếp, đổi tên thôn, xã đã kiện toàn các tổ công nghệ số cộng đồng tại 28 thôn. Cùng với Phòng Công nghệ số cộng đồng, các tổ là lực lượng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Địa phương chú trọng hướng dẫn người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở, các tổ chức đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng. Trọng tâm không chỉ là hỗ trợ hoàn thành thủ tục mà còn giúp người dân hiểu quy trình, biết cách thao tác và chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn.

Bên cạnh dịch vụ công trực tuyến, xã tiếp tục hướng dẫn người dân sử dụng định danh điện tử, tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là những tiện ích gắn với nhu cầu thiết thực trong đời sống, tạo điều kiện để người dân thực hành thường xuyên, từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số.

Cùng với đó, Yên Lập đặt mục tiêu triển khai kế hoạch xây dựng xã thông minh giai đoạn 2026-2030 và mô hình “Thôn thông minh - Gia đình số”. Đồng chí Bùi Xuân Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết địa phương sẽ thí điểm mô hình tại thôn Trung Ngãi trong năm 2026, đánh giá kết quả, hoàn thiện phương thức triển khai trước khi nhân rộng. Quá trình thí điểm hướng tới xác định rõ những kỹ năng người dân còn thiếu, lựa chọn cách hỗ trợ phù hợp và phát huy hiệu quả các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Từ chỗ phải nhờ người khác hỗ trợ đến tự thực hiện thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt hay tra cứu thông tin sức khỏe là bước tiến thiết thực trong chuyển đổi số ở cơ sở. Giúp người dân tự tin sử dụng công nghệ cũng là cách Yên Lập đưa tiện ích số đến gần hơn với các gia đình, để ngày càng nhiều người được hưởng sự thuận tiện trong cuộc sống.