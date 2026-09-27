Yên Lãng ổn định cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học

Giờ lên lớp của thầy và trò Trường THCS Yên Lãng trong những ngày đầu năm học mới.

Khí thế bước vào năm học mới

Bước vào năm học mới, không khí tại Trường THCS Yên Lãng diễn ra khẩn trương, phấn khởi. Sau sáp nhập, nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, sắp xếp các điều kiện dạy và học, bảo đảm hoạt động giáo dục được triển khai thống nhất.

Hiện nhà trường có 34 lớp với 1.333 học sinh, tổ chức tại một phân hiệu, không có điểm trường. Quy mô này được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Quang Yên với 18 lớp và Trường THCS Lãng Công với 16 lớp.

Thầy giáo Nguyễn Minh Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Yên Lãng cho biết: Quan điểm xuyên suốt của nhà trường là xây dựng “một nhà trường - một tổ chức Đảng - một Ban đại diện cha mẹ học sinh”, bảo đảm mọi hoạt động được triển khai thống nhất, đồng bộ.

Trên cơ sở tôn trọng đặc thù từng khu vực, nhà trường tập trung thống nhất trong quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; tăng cường phối hợp, củng cố đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường học tập thuận lợi cho học sinh.

Tại Trường Mầm non Yên Lãng, công tác ổn định tổ chức sau sáp nhập cũng được triển khai khẩn trương. Với hơn 800 trẻ, nhà trường chủ động rà soát, sắp xếp đội ngũ, phân công các tổ chuyên môn; đồng thời sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Tại điểm Quang Yên - điểm trường xa với hơn 200 trẻ, nhà trường chú trọng bảo đảm điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, tổ chức ăn bán trú theo quy định, tạo thuận lợi để trẻ đến trường.

Giáo viên tận tình hướng dẫn học sinh, giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Sau sắp xếp, hệ thống giáo dục trên địa bàn xã Yên Lãng được tinh gọn từ 6 trường xuống còn 3 trường. Các cơ sở giáo dục cơ bản duy trì hoạt động ổn định, hoàn thành kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức dạy học năm học 2026-2027.

UBND xã tiếp tục chỉ đạo các nhà trường hoàn thiện việc bàn giao hồ sơ, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dữ liệu; quản lý con dấu, tài khoản và các thủ tục hành chính có liên quan theo quy định

Khắc phục khó khăn, ổn định trường lớp

Yên Lãng là xã có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, dân cư sinh sống phân tán, địa bàn rộng. Sau sáp nhập, bên cạnh thuận lợi từ việc tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực, các cơ sở giáo dục vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, giao thông và đội ngũ giáo viên.

Tại một số điểm trường, nhiều hạng mục được xây dựng từ lâu đã xuống cấp; phòng học, nhà ăn và các công trình phụ trợ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Có nơi bị dột, thấm nước khi mưa lớn, ảnh hưởng đến việc dạy học và sinh hoạt của học sinh. Trong khi đó, điều kiện giao thông ở một số khu vực còn hạn chế, khoảng cách giữa các điểm trường xa, gây khó khăn cho việc đi lại và tổ chức hoạt động giáo dục sau sáp nhập.

Góc học tập bổ ích của các em học sinh Trường Mầm non Yên Lãng.

Tại Trường Tiểu học Yên Lãng, thiếu giáo viên cục bộ cũng là vấn đề đặt ra. Hiện nhà trường có 84 biên chế, trong khi theo định mức cần khoảng 91 người, thiếu khoảng 7 giáo viên. Đáng chú ý, môn Tiếng Anh thiếu cục bộ do một số giáo viên đang nghỉ chế độ thai sản. Hiện 4 giáo viên Tiếng Anh của trường, trong đó có 2 giáo viên tại phân hiệu, đang phải đảm nhiệm số tiết vượt quy định để bảo đảm chương trình.

Thầy giáo Nguyễn Chí Cao - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Lãng cho biết: “Nhà trường đã chủ động tìm nguồn giáo viên hợp đồng để bổ sung nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nhân sự phù hợp. Cùng với khó khăn về nhân sự, nhà trường mong muốn chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện hạ tầng giao thông, bảo đảm hoạt động dạy học ổn định sau sáp nhập”.

Theo đồng chí Dương Văn Sản - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lãng, qua rà soát thực tế, địa phương ghi nhận những khó khăn về cơ sở vật chất, giao thông, đội ngũ giáo viên và điều kiện tổ chức dạy học, nhất là tại các điểm trường xa trung tâm.

Trên cơ sở đó, xã xác định ổn định hoạt động của các nhà trường, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh là nhiệm vụ ưu tiên. Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát, xác định những hạng mục cấp thiết để ưu tiên sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tháo gỡ khó khăn về đội ngũ, nhất là tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực nâng cấp các tuyến đường giao thông phục vụ việc đến trường.

Việc ổn định tổ chức, khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, đội ngũ và giao thông là điều kiện quan trọng để các trường học trên địa bàn Yên Lãng từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường học tập thuận lợi, thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa các khu vực.