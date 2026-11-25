Lãnh đạo xã Yên Lãng tặng hoa chúc mừng đội múa quạt của Hội liên hiệp phụ nữ xã. Ảnh: Nguyễn Lương

Hội tụ những sắc màu văn hoá

Khu vực bãi ven sông Hồng ở thôn Thạch Đà 3 đã trở thành điểm hẹn gắn kết người dân xã Yên Lãng trong những ngày hội văn hóa năm 2026. Từ sân khấu biểu diễn, khu chợ quê đến không gian trò chơi dân gian, mỗi khu vực có hoạt động riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu đưa văn hóa đến gần đời sống. Người dân không chỉ đến xem mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm và trao truyền những giá trị truyền thống.

Ngày hội mang chủ đề “Yên Lãng - Lan tỏa bản sắc, gắn kết cộng đồng” là sự kiện tập trung nhiều nội dung, huy động các thôn, trường học, đoàn thể, câu lạc bộ tham gia. Trong thời gian diễn ra ngày hội, xã tổ chức hoạt động đồng diễn dưỡng sinh, diễu hành xe đạp, thi dân vũ, bóng chuyền hơi, kéo co và trò chơi dân gian diễn ra sôi nổi.

Tại không gian “Chợ quê bên sông”, các gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng, nông sản, ẩm thực và nghề truyền thống. Hoạt động làm bánh kẹo giúp người tham gia hiểu thêm sự khéo léo, kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ. Những sản phẩm vốn quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày, khi được giới thiệu trong không gian chung, có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng và du khách.

Đông đảo nhân dân và lãnh đạo xã Yên Lãng tham dự ngày hội văn hóa 2026. Ảnh: Nguyễn Lương

Trên sân khấu, các tiết mục văn nghệ quần chúng, dân vũ và trình diễn áo dài tạo nên sắc màu trẻ trung mà vẫn đậm nét truyền thống. Đáng chú ý là không gian biểu diễn chèo và dân ca Xa Mạc. Đây là dịp để người dân, nhất là lớp trẻ, tiếp xúc trực tiếp với loại hình nghệ thuật dân gian của địa phương. Khi thành viên câu lạc bộ biểu diễn, giới thiệu làn điệu và hướng dẫn thực hành, di sản được trao truyền qua sự gặp gỡ sống động.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Yên Lãng Phạm Văn Minh, văn hóa không chỉ được gìn giữ trong di tích, lễ hội hay những giá trị truyền thống, mà còn được nuôi dưỡng trong đời sống thường ngày. Mỗi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người trao truyền và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” được nhắc lại tại ngày hội không chỉ như một thông điệp cổ vũ. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, đồng thời thống nhất chọn ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Chủ trương này đặt ra yêu cầu đưa văn hóa vào đời sống, tạo điều kiện để người dân sáng tạo và thụ hưởng. Tổ chức ngày hội là cách xã Yên Lãng cụ thể hóa tinh thần ấy.

Màn nhảy sạp gắn kết cộng đồng. Ảnh: Phạm Hùng

Nhân lên những giá trị tốt đẹp

Một điểm dễ nhận thấy tại ngày hội là sự tham gia của nhiều thế hệ. Người cao tuổi có mặt trong đội hình đồng diễn dưỡng sinh; thanh niên hỗ trợ tổ chức và duy trì các không gian; phụ nữ tham gia dân vũ, thi nấu cơm; học sinh vẽ tranh, biểu diễn văn nghệ và trải nghiệm trò chơi dân gian. Các đội bóng chuyền hơi, kéo co quy tụ người dân từ nhiều thôn, tạo sự giao lưu vượt ra ngoài phạm vi một khu dân cư.

Ở khu “Ký ức tuổi thơ”, những trò chơi như úp cá, bịt mắt đập niêu, bịt mắt bắt vịt, đi cầu khỉ thu hút cả trẻ nhỏ lẫn người lớn. Với trẻ em, đây là cơ hội trải nghiệm những trò chơi có thể các em chỉ từng nghe ông bà kể. Với người lớn tuổi, đó là dịp nhớ lại sinh hoạt quen thuộc của làng quê. Khi cùng chơi, cùng cổ vũ, các thế hệ có thêm câu chuyện để chia sẻ. Sự gắn kết cộng đồng đôi khi bắt đầu từ những hoạt động giản dị như vậy.

Chương trình nghệ thuật mang đậm tình yêu quê hương, đất nước. Ảnh: Phạm Hùng

Ông Nguyễn Văn Tạo, Trưởng thôn Thạch Đà 3 cho biết, người dân phấn khởi khi được tham gia ngày hội với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Ông cho rằng chương trình khuyến khích người dân tham gia phong trào văn hóa, thể thao, gìn giữ truyền thống, bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần đoàn kết. Ý nghĩa của ngày hội không chỉ ở những tiết mục hay cuộc thi, mà còn ở việc khơi dậy trách nhiệm chung đối với nơi mình sinh sống.

Tinh thần ấy còn thể hiện qua việc xã gắn hoạt động văn hóa với xây dựng môi trường sống. Mỗi thôn được vận động lựa chọn ít nhất một tuyến đường hoặc khu vực công cộng để chỉnh trang, xây dựng mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp” và tham gia chấm điểm thi đua. Đây là việc làm gần gũi, có thể duy trì sau sự kiện; từ đó hình thành không gian công cộng sạch đẹp và cách ứng xử văn minh.

Lãnh đạo xã Yên Lãng và đông đảo người dân tham gia đạp xe trong ngày hội văn hóa. Ảnh: Nguyễn Lương

Việc tổ chức ngày hội tại bãi ven sông Hồng cũng cho thấy xã Yên Lãng muốn gắn bảo tồn văn hóa với khai thác lợi thế địa phương. Không gian vùng bãi có cảnh quan sông nước, hoạt động sản xuất nông nghiệp và nếp sinh hoạt làng quê. Nếu được tổ chức hợp lý, những yếu tố này có thể tạo thành sản phẩm tham quan, trải nghiệm, kết hợp giới thiệu nông sản, ẩm thực và nghề truyền thống. Ngày hội cũng là dịp thử nghiệm cách kết nối những nguồn lực sẵn có.

Chủ tịch UBND xã Yên Lãng Lê Văn Khương cho biết, định hướng của xã Yên Lãng là phát triển dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái, hướng tới xây dựng địa phương thành điểm đến đáng khám phá. Do đó, văn hóa phải là phần cốt lõi của sản phẩm, chứ không chỉ là nội dung trang trí cho hoạt động du lịch. Một làn điệu chèo được giới thiệu đúng cách, một món ăn địa phương có câu chuyện, một người dân thân thiện và một không gian sạch đẹp đều góp phần tạo nên trải nghiệm có bản sắc. Người dân cần được tham gia và hưởng lợi.

Hoạt động thể thao được tổ chức trong ngày hội văn hóa xã Yên Lãng. Ảnh: Nguyễn Lương

Ngày Văn hóa Việt Nam tại Yên Lãng khép lại, nhưng điều đọng lại không nên chỉ là hình ảnh sân khấu sáng đèn hay những cuộc thi sôi nổi. Giá trị bền vững hơn là sự chủ động của người dân trong gìn giữ bản sắc, tinh thần cùng làm việc chung và niềm tự hào về quê hương. Khi văn hóa hiện diện trong nếp sống, trong cách người dân đối đãi với nhau, trong việc bảo vệ cảnh quan và trao truyền cho con cháu, ngày hội mới thực sự phát huy ý nghĩa. Đó là nền tảng để xã Yên Lãng giữ nét riêng và phát triển.