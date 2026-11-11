Yên Lãng (Hà Nội): Phát huy nội lực trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Đổi thay từ phát triển kinh tế và đầu tư hạ tầng

Xây dựng nông thôn mới không chỉ là câu chuyện về những tuyến đường được mở rộng hay các công trình hạ tầng được đầu tư, mà còn là hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sinh kế ổn định và mở ra những cơ hội phát triển cho người dân. Tại xã Yên Lãng, mục tiêu ấy đang được cụ thể hóa bằng những giải pháp gắn phát triển kinh tế với đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường sống và phát huy thế mạnh địa phương.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Yên Lãng ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hoạt động sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, tạo thêm nguồn lực cho địa phương triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Yên Lãng đang chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Tổng diện tích gieo trồng năm 2026 ước đạt hơn 3.279 ha. Trong đó, diện tích trồng rau đạt 350,5 ha, tăng 12,38% so với cùng kỳ; diện tích trồng ngô đạt 460,7 ha, tăng 33,54%; diện tích trồng hoa hằng năm đạt 91 ha, tăng 41,52%.

Cùng với việc duy trì sản xuất, địa phương quan tâm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân áp dụng các phương pháp canh tác an toàn. Trong 9 tháng, xã đã tổ chức 20 lớp tập huấn về sản xuất an toàn và quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp cho khoảng 2.000 người.

Nhiều mô hình sản xuất đang được duy trì, phát triển như mô hình trồng cây ăn quả an toàn của Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Khánh Phong, mô hình sản xuất chuối bảo đảm an toàn thực phẩm và chăn nuôi trang trại. Đây là những hướng phát triển góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm cơ hội cải thiện thu nhập cho người dân nông thôn.

Đáng chú ý, Yên Lãng hiện duy trì và phát triển 18 sản phẩm OCOP. Không chỉ chú trọng chất lượng, địa phương còn tích cực quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội. Những phiên livestream giới thiệu nông sản, sản phẩm làng nghề đã mở ra phương thức tiếp cận thị trường mới, giúp các chủ thể sản xuất từng bước thích ứng với xu hướng kinh doanh hiện đại.

Sản xuất bánh đa nem truyền thống tại làng nghề Trung Hà, xã Yên Lãng, Hà Nội. (Ảnh: UBND xã Yên Lãng)

Song hành với phát triển sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong 9 tháng đầu năm, xã giải ngân 774 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 84,5% kế hoạch năm. Trên địa bàn đang triển khai 65 dự án, trong đó 20 dự án được khởi công, 10 dự án đã thi công xong và 7 dự án được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Các công trình giao thông, trường học, hệ thống thoát nước và thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, hướng tới cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và đi lại của người dân. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện triển khai các dự án hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Những kết quả này góp phần tạo nền tảng để Yên Lãng từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đồng thời mở rộng không gian phát triển trong những năm tới.

Phát huy sức mạnh cộng đồng, hướng tới nông thôn mới hiện tại

Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Yên Lãng là việc gắn phát triển kinh tế với chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nếu trước đây hoạt động tiêu thụ nông sản, hàng hóa chủ yếu dựa vào phương thức truyền thống thì hiện nay, nhiều hộ sản xuất, kinh doanh đã từng bước tiếp cận công nghệ số. Địa phương hoàn thành triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại 2 chợ và 5 tuyến phố kinh doanh; trên 90% hộ kinh doanh sử dụng các hình thức thanh toán điện tử.

Cùng với đó, 100% sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp chủ lực được áp dụng truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và quảng bá trên nền tảng số. Việc đưa công nghệ vào sản xuất, tiêu thụ hàng hóa không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch, từng bước xây dựng hình ảnh nông thôn năng động, hiện đại.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, xã tiếp tục củng cố các thiết chế ở cơ sở, kiện toàn hoạt động nhà văn hóa tại 17 thôn. Mô hình tủ sách cộng đồng được triển khai tại 6 thôn với khoảng 2.000 đầu sách, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa của người dân.

Công tác bảo vệ môi trường cũng được quan tâm. Các thôn duy trì vệ sinh khu dân cư vào cuối tuần; rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển trong ngày. Địa phương đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi gây ô nhiễm, vi phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đoàn viên thanh niên xã Yên Lãng tham gia vẽ tranh bích họa, góp phần xây dựng cảnh quan địa phương.

Những hoạt động này cho thấy xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng ở đầu tư cơ sở vật chất mà còn gắn với việc hình thành nếp sống văn minh, nâng cao ý thức cộng đồng và phát huy vai trò của người dân trong gìn giữ môi trường sống.

Các bức tranh được vẽ nên đã góp phần tạo cảnh quan sáng – xanh- sạch-đẹp cho các tuyến đường, đồng thời lan tỏa tinh thần phấn khởi, nâng cao ý thức của tuổi trẻ Yên Lãng về ý nghĩa của ngày bầu cử.

Bên cạnh kết quả đạt được, hành trình xây dựng nông thôn mới của Yên Lãng vẫn còn nhiều việc phải làm. Qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, trong tổng số 47 chỉ tiêu thuộc 10 tiêu chí, địa phương dự kiến có 25 chỉ tiêu đạt, chiếm 53,2%; còn 22 chỉ tiêu chưa đạt, chiếm 46,8%.

Đoàn thanh niên xã tặng biển gắn mã QR tại chợ Thạch Đà (Ảnh: UBND xã Yên Lãng)

Thực tế này đặt ra yêu cầu xã phải tiếp tục huy động nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao hiệu quả sản xuất và giải quyết những hạn chế trong phát triển kinh tế nông thôn.

Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2029, Yên Lãng xác định tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp xanh, thông minh; khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa sản xuất; phát huy vai trò của hợp tác xã trong liên kết, tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, địa phương tiếp tục rà soát các tiêu chí chưa đạt, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, gắn trách nhiệm của các đơn vị với từng nhiệm vụ cụ thể. Việc phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo sự đồng thuận và khuyến khích người dân tham gia được xem là yếu tố quan trọng để chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu.

Từ những kết quả bước đầu, Yên Lãng đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một vùng nông thôn phát triển theo hướng hiện đại nhưng vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống. Với sự chủ động của chính quyền và sự đồng hành của người dân, mục tiêu xây dựng nông thôn mới không chỉ hướng đến hoàn thiện các tiêu chí mà quan trọng hơn là tạo ra những thay đổi thiết thực, để mỗi người dân được hưởng lợi từ thành quả phát triển của quê hương.

"Bài viết có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội"