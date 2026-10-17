Yên Kỳ đổi mới phương thức lãnh đạo

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã đối chiếu, cập nhật dữ liệu, hoàn thành số hóa 100% hồ sơ đảng viên trước thời hạn, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số.

Để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã Yên Kỳ xác định đổi mới lề lối làm việc là khâu đột phá. Với 30 chi, đảng bộ trực thuộc và hơn 1.000 đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên sát với tình hình thực tiễn địa phương. Chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy xã đã ban hành hơn 1.000 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực.

Điểm nhấn nổi bật trong công tác chỉ đạo của cấp ủy là việc áp dụng triệt để nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm. Theo đó, cấp ủy đã giao việc bằng định lượng cụ thể, đồng thời đánh giá và giám sát bằng sản phẩm thực tế. Nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, Đảng ủy xã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đến nay, tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến và giải quyết toàn trình trên môi trường mạng. Kỷ cương hành chính được siết chặt đã tạo ra sự công khai, minh bạch tuyệt đối, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Trao đổi về chặng đường đổi mới, đồng chí Hoàng Mạnh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: “Thành quả lớn nhất mà Đảng bộ xã đạt được chính là củng cố vững chắc khối đại đoàn kết và niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy chính quyền. Việc đổi mới lề lối làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Thời gian tới, chúng tôi quyết tâm tiếp tục đổi mới, tháo gỡ mọi khó khăn, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2026”.

Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Nguyễn Văn Chanh (thôn 4, xã Yên Kỳ).

Bức tranh kinh tế - xã hội của Yên Kỳ do đó đã tiếp tục khởi sắc. Cụ thể, 9 tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã đạt hơn 38,7 tỷ đồng (bằng 150,6% dự toán). Địa phương tiếp tục giữ vững và phát huy 4 sản phẩm OCOP thế mạnh gồm: Cam Duy Phương, sắn dây, đông trùng hạ thảo, chè xanh. Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh, điển hình như cơ sở chế biến lâm sản An Mạnh. Với 2 máy bóc, mỗi ngày xưởng sản xuất hơn 40 khối ván, tạo việc làm ổn định cho 12 lao động địa phương với mức thu nhập 8 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Sự đổi mới, quyết liệt từ Đảng ủy xã đã lan tỏa, truyền ngọn lửa hành động xuống tận các chi bộ khu dân cư. Thôn 4 (đơn vị hành chính mới được sáp nhập từ khu 3 và khu 4 cũ) là một minh chứng sống động cho hiệu quả của việc quy tụ “ý Đảng, lòng dân”.

Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu khi sáp nhập, Chi bộ thôn 4 đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đồng chí Ngô Đại Quyền, Bí thư Chi bộ thôn 4 chia sẻ: “Chi bộ hiện có 39 đảng viên, lãnh đạo toàn diện đời sống của 510 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu. Quán triệt nghị quyết của Đảng ủy xã, chi bộ đã linh hoạt thay đổi cách thức vận động quần chúng, xác định mũi nhọn là phát triển kinh tế đồi rừng, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Nhờ định hướng đúng đắn, hiện thôn có 16 xưởng và 5 công ty chế biến lâm sản, giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 500 lao động. Cùng với đội xe vận tải hơn 20 chiếc, 4 xưởng cơ khí và hơn 20 hộ kinh doanh, thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 95%”.

Anh Tạ Công Lương thôn 4, chăm sóc đàn gà thương phẩm quy mô hơn 4.000 con gà Hồ và gà Mía, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Khi kinh tế khấm khá, nguồn lực to lớn trong Nhân dân được khơi dậy, bà con đồng thuận đóng góp sức người, sức của kiến thiết quê hương. Không giấu được niềm phấn khởi trước sự đổi thay của xóm làng, anh Tạ Công Lương, thôn 4 cho biết: “Người dân chúng tôi rất đồng tình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Các chủ trương đưa ra đều sát thực tế và mang lại quyền lợi thiết thực. Đơn cử như công trình làm 100 m đường giao thông nông thôn, Nhà nước hỗ trợ xi măng, bà con trong xóm đã đồng lòng tự nguyện đóng góp cát sỏi, ngày công để hoàn thành. Đường sá đi lại thuận tiện, giao thương trôi chảy, gia đình tôi đã mạnh dạn mở rộng quy mô, hiện duy trì nuôi hơn 4.000 con gà Hồ và gà Mía thương phẩm, mang lại thu nhập rất ổn định”.

Bằng việc nói đi đôi với làm, hệ thống chính trị xã Yên Kỳ đang ngày càng củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tự tin vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.