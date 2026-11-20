Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần Văn hoá đại đoàn kết toàn dân tộc xã Yên Khánh.

Đại biểu dự lễ khai mạc.

Tới dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Đào Thị Hoà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Dương Đức Khanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Khánh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh; lãnh đạo xã Yên Khánh; các HTX, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cùng đông đảo nhân dân.

Tại chương trình, các đại biểu đã cắt băng khai mạc Tuần Văn hoá đại đoàn kết toàn dân tộc và Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền. Theo đó, Tuần Văn hóa đại đoàn kết toàn dân tộcdiễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 24/11/2026, với các hoạt động phong phú, đa dạng như: trưng bày nông sản địa phương; thi đấu, giao hữu thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ; chăm sóc, tìm hiểu các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn xã...

Đáng chú ý Phiên chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền năm 2026 có quy mô gần 100 gian hàng tiêu chuẩn, với sự tham gia của các hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề trong và ngoài tỉnh. Đây là không gian quảng bá vô cùng ý nghĩa để giới thiệu các sản phẩm OCOP, nông sản an toàn, thủ công mỹ nghệ, đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa ẩm thực đặc trưng của các vùng miền tới đông đảo du khách gần xa, tạo cơ hội giao thương, kết nối cung cầu, hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh quảng bá thương hiệu, đồng thời mang đến cho nhân dân và du khách những trải nghiệm về một không gian văn hóa, thương mại phong phú, sinh động, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế văn hóa, dịch vụ - thương mại của địa phương.

Tại tuần lễ, các sự kiện văn hóa, thương mại được tổ chức giao thoa, có quy mô lớn, được chuẩn bị công phu, bài bản và mang đậm dấu ấn. Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao…, nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh nội sinh của cộng đồng, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ để cùng giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu xây dựng xã Yên Khánh sớm trở thành phường.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại phiên chợ.