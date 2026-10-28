Yên Đồng nâng chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Công tác khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên xã Yên Đồng được thực hiện nghiêm túc, công bằng, đúng kế hoạch.

Em Dương Kim Vĩ, ở thôn Tiến Thắng, xã Yên Đồng là con út trong gia đình Công giáo. Có bố từng là bộ đội, từ nhỏ Vĩ đã được nghe những câu chuyện về cuộc sống quân ngũ, về tình đồng đội và những năm tháng rèn luyện trong môi trường quân đội. Chính những câu chuyện giản dị ấy đã nuôi dưỡng trong em niềm yêu mến đối với hình ảnh người chiến sĩ.

Đối với Vĩ, được khoác lên mình màu áo lính không chỉ là niềm tự hào mà còn là ước mơ được tiếp nối truyền thống gia đình. Bởi vậy, khi tìm hiểu về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, em đã chủ động viết đơn tình nguyện, mong muốn có cơ hội được rèn luyện, trưởng thành và đóng góp sức trẻ cho đất nước.

Chia sẻ về nguyện vọng của mình, em Dương Kim Vĩ bày tỏ: “Qua những câu chuyện của bố, em hiểu rằng môi trường quân đội sẽ giúp mình trưởng thành, sống có kỷ luật và trách nhiệm hơn. Em mong muốn được tiếp bước bố, trở thành người chiến sĩ, góp một phần sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Đó là trách nhiệm cũng là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam”.

Em Dương Kim Vĩ - một thanh niên Công giáo đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Không riêng Dương Kim Vĩ, trên địa bàn xã Yên Đồng cũng còn nhiều thanh niên sớm xác định trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu như em Đoàn Đình Trường, sinh năm 2009, ở thôn Giang Nam, cũng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Dù còn trẻ, Trường mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, nơi có tính tổ chức, kỷ luật cao và nhiều điều kiện để hoàn thiện bản thân. Em chia sẻ: “Em nghĩ tuổi trẻ cần có mục tiêu và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Được học tập, rèn luyện trong quân đội là điều rất đáng tự hào. Em mong muốn được đóng góp một phần công sức của mình cho quê hương, đất nước, đồng thời trưởng thành hơn sau thời gian quân ngũ”.

Chị Nguyễn Thị Vui, mẹ của em Trường bày tỏ: “Khi cháu bày tỏ mong muốn được vào quân đội, gia đình rất ủng hộ. Chúng tôi mong cháu có điều kiện rèn luyện, học hỏi, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Nếu đủ điều kiện nhập ngũ, gia đình sẽ động viên để cháu yên tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Yên Đồng đến thăm hỏi, động viên em Đoàn Đình Trường.

Những lá đơn tình nguyện của em Vĩ, em Trường và nhiều thanh niên khác cho thấy tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ Yên Đồng hôm nay đối với quê hương, đất nước. Theo số liệu của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự địa phương, năm nay xã Yên Đồng có 988 thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, trong đó có 76 thanh niên Công giáo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã xây dựng kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và từng thôn; tập trung rà soát, quản lý nguồn, tuyên truyền, vận động công dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Đào Ngọc Như Khoa, Chính trị viên Ban CHQS xã Yên Đồng, công tác tuyển quân muốn đạt kết quả tốt phải bắt đầu từ việc nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp thanh niên và gia đình hiểu đúng về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Trung tá Đào Ngọc Như Khoa nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định tuyển quân không đơn thuần là hoàn thành chỉ tiêu về số lượng mà quan trọng hơn là bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ. Ban CHQS xã phối hợp với các thôn rà soát từng trường hợp, nắm chắc hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe, trình độ văn hóa và nguyện vọng của thanh niên. Đối với các trường hợp tự nguyện viết đơn, chúng tôi ghi nhận, động viên tinh thần nhưng việc tuyển chọn vẫn phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình theo quy định”.

Cùng với công tác tuyên truyền trực tiếp, địa phương chú trọng phát huy vai trò của cán bộ thôn, các tổ chức đoàn thể và gia đình trong việc động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở phổ biến quy định pháp luật mà còn hướng đến giải đáp những băn khoăn về chế độ, chính sách, điều kiện rèn luyện, học tập và cơ hội nghề nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Đến thời điểm này, công tác sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi đã được thực hiện xong đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng đối tượng, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn.

Thanh niên xã Yên Đồng tham gia khám sức khỏe sơ tuyển.

Ông Vũ Đình Được, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Đồng cho biết: “Quan điểm của địa phương là thực hiện công tác tuyển quân nghiêm túc, công khai, dân chủ, công bằng và đúng pháp luật; bảo đảm mọi công dân thuộc diện thực hiện nghĩa vụ đều được xem xét trên cùng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để thanh niên hiểu rõ trách nhiệm của mình, từ đó tự giác chấp hành và tích cực tham gia”.

Theo ông Vũ Đình Được, trong thời gian tới, UBND xã tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban CHQS, Công an xã và các thôn tăng cường phối hợp, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi; thực hiện nghiêm quy trình sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị và hoàn thiện hồ sơ.

Bên cạnh đó, địa phương quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có con em nhập ngũ; phối hợp hỗ trợ tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Đây là những giải pháp thiết thực nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giúp thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, các bước khám sức khỏe, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ và chốt quân số sẽ được triển khai theo tiến độ quy định, hướng tới tổ chức Lễ giao nhận quân dự kiến vào cuối tháng 2/2027.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng tinh thần tự giác, trách nhiệm của thế hệ thanh niên, xã Yên Đồng đang từng bước thực hiện hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Qua đó, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng tuyển quân, đồng thời tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.