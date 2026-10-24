Yên Định phát triển đảng viên trong doanh nghiệp FDI

Lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giày Weilina Việt Nam trên địa bàn xã Yên Định.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp trên địa bàn xã Yên Định đang có những bước chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã có 44 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số lên 389 doanh nghiệp, trong đó có 7 doanh nghiệp FDI với 7.911 công nhân, lao động. Đây không chỉ là lực lượng đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm mà còn có vai trò thiết thực trong bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp FDI có đông công nhân, lao động, Đảng ủy xã Yên Định đã triển khai công tác phát triển Đảng gắn với đặc thù sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thay vì chỉ tập trung tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng, cấp ủy, chính quyền xã Yên Định đã chú trọng thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu trước đây, doanh nghiệp đến với cấp ủy, chính quyền thì nay cấp ủy, chính quyền chủ động đến đồng hành cùng doanh nghiệp để trao đổi, vận động thành lập tổ chức đảng, nhất là tại các doanh nghiệp FDI. Để tạo điều kiện cho công nhân tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Định đã chỉ đạo trung tâm chính trị phối hợp với các doanh nghiệp FDI tổ chức lớp học cho 94 công nhân, phù hợp với đặc thù làm việc theo ca, kíp, bảo đảm công nhân có thể tham gia học tập mà không ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy ý thức phấn đấu vào Đảng trong đội ngũ công nhân, lao động.

Để phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI, Đảng ủy xã Yên Định ưu tiên những quần chúng trẻ, có trình độ chuyên môn, uy tín trong tập thể lao động, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp. Vai trò của tổ chức công đoàn được phát huy trong tuyên truyền, vận động, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng. Các cơ quan tham mưu của Đảng ủy tăng cường hướng dẫn về quy trình, hồ sơ, điều kiện thành lập chi bộ, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Với cách làm chủ động, kiên trì và phù hợp với thực tiễn, thời gian qua, Đảng ủy xã Yên Định đã thành lập được 2 chi bộ, gồm: Chi bộ Công ty TNHH Giày Weilina Việt Nam và Chi bộ Công ty TNHH Dệt Kim JASAN Thanh Hóa. Là một trong sáu địa phương đầu tiên của tỉnh thành lập được chi bộ trong doanh nghiệp nước ngoài, kết quả này thể hiện quyết tâm của cấp ủy địa phương trong mở rộng tổ chức đảng ở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, đồng thời tạo tiền đề để tiếp tục phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp FDI trên địa bàn xã Yên Định vẫn còn những khó khăn nhất định. Nhận thức của một bộ phận chủ doanh nghiệp, nhất là người quản lý nước ngoài, về vị trí, vai trò của tổ chức đảng chưa đầy đủ. Đặc thù sản xuất theo ca, kíp khiến việc bố trí thời gian sinh hoạt gặp khó khăn, trong khi đội ngũ đảng viên tại các chi bộ mới thành lập còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức hoạt động.

Từ yêu cầu thực tế, Đảng ủy xã Yên Định đã bám sát Chương trình hành động số 34-CT/TU ngày 9/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Theo đó, việc phát triển đảng viên trong khu vực ngoài Nhà nước gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã Yên Định xác định từ nay đến năm 2027 tập trung thành lập thêm 5 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên.

Với phương châm lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, Yên Định đang từng bước đưa công tác xây dựng đảng gắn chặt hơn với đời sống doanh nghiệp và người lao động. Khi tổ chức đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, công đoàn làm tốt nhiệm vụ tập hợp quần chúng, còn cấp ủy, chính quyền thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp FDI sẽ có thêm nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương bền vững.