Ngày hội Đại đoàn kết - Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Trình diễn các điệu xòe Thái cổ.

Xã Yên Châu là nơi sinh sống của 4 dân tộc: Thái, Khơ Mú, Kinh, Mông. Hiện nay, toàn xã có 29 đội văn nghệ và 3 câu lạc bộ văn hóa Thái, góp phần duy trì, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc.

Phục dựng nghi lễ truyền thống Lễ Xến Mương của đồng bào dân tộc Thái đen.

Tại ngày hội đã diễn ra các hoạt động, gồm: Múa xòe đoàn kết và trình diễn các điệu xòe Thái cổ Yên Châu; phục dựng nghi lễ Xến Mương của đồng bào Thái đen. Mâm lễ được chuẩn bị với các lễ vật truyền thống, như: Trâu, lợn, gà, gạo, rượu cần, rượu trắng, hoa quả, bánh kẹo, vải, quần áo, vòng tay bạc... Nghi lễ thể hiện lòng tri ân các vị thần linh, những người có công khai phá, xây dựng và bảo vệ mường, bản; gửi gắm ước vọng về cuộc sống bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân dân làm ăn thuận lợi.

Ban giám khảo chấm phần thi ẩm thực.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Hội thi nấu ăn với chủ đề “Bữa cơm yêu thương - Cùng con khôn lớn” thu hút 9 đội tham gia. Các đội đã lựa chọn nguyên liệu, sản vật địa phương để chế biến những món ăn mang đậm hương vị truyền thống. Mỗi mâm cơm được trình bày công phu, thể hiện sự khéo léo, đảm đang và nét riêng trong văn hóa ẩm thực của các địa phương. Hội thi góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống, lan tỏa tình cảm gia đình, tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Các tập thể nhận giấy khen của Chủ tịch UBND xã Yên Châu.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Tiểu khu 2/9; 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội tham gia. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Yên Châu đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Ngày hội Văn hóa năm 2026.