Yên Châu thúc đẩy kinh tế số, xã hội số

Nhân viên Công ty TNHH Bảo Gia 26, tiểu khu 19/5, xã Yên Châu đóng gói tỏi đen.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Châu, các thủ tục, thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, phí và lệ phí được công khai, giúp người dân thuận tiện tra cứu. Cán bộ Trung tâm vừa tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, vừa hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Bà Lò Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Châu, cho biết: Cùng với ứng dụng công nghệ, cán bộ thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ những người chưa thành thạo kỹ năng số để đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với nhân dân. Trung tâm đang thực hiện 399 thủ tục hành chính cấp xã, trong đó 292 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 107 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Trung tâm tiếp nhận 2.118 hồ sơ; trong đó, 2.048 hồ sơ thực hiện trực tuyến, đạt 96,69%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng dữ liệu đạt 100%.

Để công nghệ số thực sự đi vào cuộc sống, xã Yên Châu đã thành lập 29 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 454 thành viên, trở thành lực lượng hỗ trợ người dân ngay tại cơ sở. Từ đầu năm đến nay, các tổ đã hướng dẫn, hỗ trợ 1.500 lượt người tích hợp giấy tờ trên VNeID, thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, 95% số hộ trên địa bàn có điện thoại thông minh; 90% người dân sử dụng Internet; 100% người có công có tài khoản ngân hàng để nhận chế độ qua tài khoản; 100% công dân được cấp danh tính số.

Nhân dân xã Yên Châu thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn xã đẩy mạnh. Tại Công ty TNHH Bảo Gia 26, tiểu khu 19/5, những đơn hàng tỏi đen từ các nền tảng trực tuyến được nhân viên đóng gói để chuyển tới khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Công ty hiện có 20 lò chế biến, công suất hơn 10 tấn sản phẩm mỗi năm. Từ tỏi tươi có giá khoảng 30.000-40.000 đồng/kg, qua chế biến thành tỏi đen, giá bán đạt khoảng 350.000-400.000 đồng/kg. Doanh thu của Công ty đạt hơn 4 tỷ đồng/năm, lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Bảo Gia 26, chia sẻ: Công ty đã đưa sản phẩm lên TikTok Shop, Shopee, Lazada và tăng cường quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện nay, khoảng 90% sản phẩm được tiêu thụ qua các nền tảng số. Nhờ bán hàng trực tuyến, doanh nghiệp tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương, mở rộng thị trường và giảm phụ thuộc vào kênh tiêu thụ truyền thống.

Còn tại HTX Nông nghiệp Xuân Tiến, tiểu khu Chiềng An, công nghệ số được ứng dụng ngay từ khâu sản xuất. HTX có 38 thành viên, trồng và chăm sóc 60 ha xoài tròn Yên Châu. Thay cho việc ghi chép hoàn toàn bằng sổ sách thủ công, các thành viên sử dụng sổ tay sản xuất nông nghiệp để cập nhật quá trình sinh trưởng, chăm sóc cây; quản lý mã số vùng trồng và phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Nhân dân xã Yên Châu quảng bá sản phẩm nông sản địa phương trên nền tảng số.

Ông Quàng Văn Xuân, Giám đốc HTX Nông nghiệp Xuân Tiến, cho biết: Việc ứng dụng công nghệ giúp HTX theo dõi cụ thể quá trình chăm sóc cây và lưu giữ thông tin của từng vùng sản xuất. Khi khách hàng, đối tác yêu cầu, thông tin có thể được kiểm tra, đối chiếu thuận tiện. Đặc biệt, tem truy xuất nguồn gốc giúp người tiêu dùng biết sản phẩm được sản xuất ở đâu, theo quy trình nào, góp phần tạo niềm tin đối với nông sản của HTX.

Cùng với hỗ trợ từng mô hình, xã đã phối hợp tổ chức tập huấn thương mại điện tử cho 90 học viên là thành viên HTX, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó, giúp các chủ thể sản xuất từng bước tiếp cận kỹ năng quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Ông Đoàn Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Yên Châu, cho biết: Xã xác định chuyển đổi số phải gắn với những công việc cụ thể, thiết thực, từ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp thông tin đến hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ nông sản. Thời gian tới, xã tiếp tục phát triển hạ tầng, nâng cao kỹ năng số cho người dân; khuyến khích doanh nghiệp, HTX ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Mục tiêu đến năm 2030, Yên Châu phấn đấu 100% sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực, đặc trưng đủ điều kiện được hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu và truy xuất nguồn gốc; 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận internet băng rộng cáp quang; mở rộng vùng phủ sóng 5G theo lộ trình. Xã cũng đặt mục tiêu ít nhất 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho tối thiểu 4.000 lượt người trong độ tuổi lao động.

Có thể thấy công nghệ số đang hiện diện ngày càng rõ trong đời sống và sản xuất ở Yên Châu. Chuyển đổi số đang giúp chính quyền phục vụ người dân tốt hơn và mở thêm không gian phát triển cho sản phẩm địa phương.