Yên Bình tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các thôn báo cáo tình hình địa bàn sau sáp nhập, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2026. Trong đó, tập trung đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ dân tham gia Bảo hiểm y tế, kích hoạt định danh điện tử VNeID mức độ 2, xây dựng "Thôn số", thu nộp các loại quỹ công ích và giữ vững an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Các đại biểu thảo luận, chỉ ra vướng mắc từ thực tiễn và đề xuất, kiến nghị Đảng ủy, UBND xã quan tâm giải quyết. Lãnh đạo UBND xã và các bộ phận chuyên môn đã trực tiếp giải trình, đưa ra phương án tháo gỡ cụ thể cho từng nội dung kiến nghị.

Đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Bình phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy xã Yên Bình ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của cấp ủy 5 thôn trong ổn định tình hình, lãnh đạo Nhân dân sau sáp nhập. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ rõ hạn chế: Tư duy lãnh đạo ở một số chi bộ chưa có nhiều đổi thay đột phá; chưa tận dụng tốt lợi thế đặc thù của địa bàn để xây dựng nhiều mô hình kinh tế hàng hóa tập trung.

Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị 3 tháng cuối năm 2026, đồng chí Lê Minh Đức yêu cầu cấp ủy, ban quản lý 5 thôn khẩn trương rà soát, xây dựng và ban hành Quy ước, Hương ước mới sau sáp nhập; làm tốt công tác dân vận, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, duy trì vệ sinh môi trường định kỳ hằng tuần; thực hiện tốt an sinh xã hội, rà soát hộ nghèo công khai, minh bạch, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận; phát huy quy chế dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ; phối hợp với lực lượng công an bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân và các chi bộ được đoàn công tác xã Yên Bình tổng hợp, giao các bộ phận chuyên môn tham mưu, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Thời gian tới, Thường trực Đảng ủy xã sẽ trực tiếp làm việc với Ban Chấp hành Chi bộ tất cả các thôn trên địa bàn.