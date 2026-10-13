Yên Bình tập trung tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 8 (mở rộng), tổ chức ngày 13/10, Đảng ủy xã Yên Bình đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và xác định các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 8 (mở rộng).

Trong 9 tháng qua, xã có 14/28 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch, 6 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, nhất là kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đẩy mạnh số hóa dữ liệu đảng viên. Toàn Đảng bộ kết nạp 56 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch năm, nâng tổng số lên hơn 2.200 đảng viên, sinh hoạt tại 52 tổ chức đảng cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, địa phương còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, công tác tuyển quân và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, xã Yên Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng và hành lang an toàn giao thông.

Đồng chí Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, từ nguồn xã hội hóa, Đảng ủy xã Yên Bình đã trao tặng 10 máy tính xách tay cho 10 thôn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở (ảnh trên). Theo kế hoạch, 13 thôn còn lại sẽ được trao tặng máy tính trong tháng 10/2026.