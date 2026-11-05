Yên Bình phát huy nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia

Hạ tầng giao thông được đầu tư đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xã Yên Bình giao thương hàng hóa.

Với anh Lý Văn Thu, ở thôn Bình Văn, căn nhà mới không chỉ giúp gia đình có nơi ở vững chãi mà còn là điểm tựa để bắt đầu cuộc sống ổn định hơn. Trước đây, ngôi nhà cũ đã xuống cấp, điều kiện kinh tế còn khó khăn khiến việc xây dựng nhà mới trở thành mong muốn chưa dễ thực hiện. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ, gia đình anh đã có điều kiện làm lại nhà, yên tâm ổn định cuộc sống và tập trung phát triển kinh tế.

Anh Thu chia sẻ: Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ làm nhà mới vì nhà cũ đã xuống cấp nhiều, gia đình tôi cũng cố gắng để hoàn thành ngôi nhà. Sau khi làm nhà xong, cuộc sống ổn định hơn, gia đình tập trung làm ăn và đến nay đã thoát nghèo.

Câu chuyện của gia đình anh Thu cũng là một trong những kết quả từ việc triển khai các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Đến nay, Chương trình MTQG đã hỗ trợ 20 hộ dân trong xã có nhà ở mới, góp phần giúp các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện vươn lên.

Diện mạo nông thôn xã Yên Bình có nhiều đổi thay.

Không chỉ ở mỗi mái nhà, sự đổi thay còn hiện hữu trên những tuyến đường nối các thôn, bản. Xã Yên Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 xã cũ gồm Yên Cư, Bình Văn và Yên Hân.

Sau sáp nhập, cùng với việc ổn định tổ chức bộ máy, sắp xếp lại các thôn, bản, địa phương tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình MTQG để đầu tư hạ tầng thiết yếu, từng bước khắc phục những khó khăn về giao thông.

Anh Nguyễn Trọng Lá, Trưởng thôn Bình Văn, cho biết: Những năm qua, từ nguồn vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, thôn được quan tâm đầu tư các tuyến đường giao thông. Những tuyến đường bê tông được mở rộng, cứng hóa đến các xóm, ngõ, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa và phát triển sản xuất.

Giáo dục cũng là lĩnh vực được địa phương quan tâm đầu tư. Cơ sở vật chất trường lớp từng bước được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác dạy và học, nhất là đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số. Những lớp học khang trang không chỉ cải thiện môi trường học tập mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hân, chia sẻ: Nhà trường là một trong những đơn vị được thụ hưởng nguồn lực từ Chương trình MTQG. Qua đó, cơ sở vật chất được cải thiện, góp phần làm thay đổi diện mạo trường lớp và nâng cao chất lượng dạy, học.

Nghề truyền thống được giữ gìn và tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân ở Yên Bình.

Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương còn chú trọng phát huy lợi thế sản xuất, duy trì nghề truyền thống, xây dựng các mô hình liên kết nhóm hộ và hợp tác xã nông nghiệp, từng bước tạo sinh kế cho người dân.

Việc lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn hướng đến tạo dựng nền tảng phát triển lâu dài. Thông qua các mô hình sản xuất và liên kết kinh tế tập thể, người dân chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập.

Đồng chí Lương Như Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình, cho biết: Năm 2026, xã phấn đấu giảm trên 4% hộ nghèo, tương đương 66 hộ và giảm 31 hộ cận nghèo. Đối với xây dựng nông thôn mới, địa phương nỗ lực giữ vững các tiêu chí đã đạt, đồng thời dồn lực thực hiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

Chương trình MTQG đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho Yên Bình, mang lại những chuyển biến rõ nét trong đời sống người dân. Giá trị của chương trình được thể hiện ở cả việc cải thiện điều kiện sinh hoạt, từng bước tháo gỡ những khó khăn trước mắt và tạo dựng nền tảng, mở ra cơ hội phát triển lâu dài. Người dân có thêm cơ hội, nguồn lực và động lực để chủ động vươn lên, từng bước cải thiện cuộc sống, hướng tới phát triển bền vững.