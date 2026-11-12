Yên Bình hoàn thành đạt và vượt 18/23 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 10 tháng; phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2026; tình hình triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các đề án trọng tâm của Tỉnh ủy và kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung rà soát 7 báo cáo chuyên đề: Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; xây dựng bộ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Yên Bình năm 2027 và đánh giá kết quả tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn; kết quả thu ngân sách nhà nước; tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công và nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; tình hình triển khai các dự án đầu tư và tiến độ thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn xã; tiến độ duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương; công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án và quản lý quỹ đất trên địa bàn xã; tiến độ xây dựng, rà soát danh mục vị trí việc làm và xây dựng phương án biên chế của các cơ quan, đơn vị và tiến độ xây dựng mô hình “Xã số”, triển khai mô hình “Thôn số/Thôn thông minh” và kết quả thực hiện Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu tỉnh Lào Cai.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Yên Bình, trong 10 tháng qua, xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 theo kế hoạch giao.

Đến nay có 23/28 chỉ tiêu chủ yếu có kết quả đánh giá, trong đó 18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 12,5%, vượt kế hoạch đề ra là 12%; du lịch tiếp tục là điểm sáng khi đón 270.200 lượt khách, bằng 135,1% kế hoạch năm, doanh thu đạt 242 tỷ đồng, bằng 142,4% kế hoạch năm; trồng rừng mới đạt 492,6 ha, đạt gần 106% kế hoạch; thu cân đối đạt trên 205 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch tỉnh giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn 4 chỉ tiêu còn chưa đạt yêu cầu đề ra (đạt 50% đến dưới 100%) và 5 chỉ tiêu chưa đến thời điểm đánh giá. Nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, văn hóa, xã hội tiếp tục đảm bảo hài hòa với kinh tế. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát với tình hình thực tiễn. Các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp đã đi sâu phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong công tác thu ngân sách, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như việc hoàn thiện dữ liệu số. Từ đó, hội nghị đã thống nhất các giải pháp khả thi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, yêu cầu nhiệm vụ của những tháng cuối năm còn rất nhiều, đề nghị các thành viên UBND xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu, chủ động tham mưu; tăng cường trao đổi, phối hợp; đồng thời thường xuyên đôn đốc tiến độ công việc, quyết tâm hoàn thành 28/28 chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Trong đó, tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công; công bố, công khai và triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã Yên Bình; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng, quá hạn.

Bên cạnh đó, chú trọng khai thác tiềm năng phát triển du lịch địa phương; tiếp tục triển khai thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và xây dựng “Xã số", "Thôn số” góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2026.