Yên Bình hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026 trước 4 tháng

Lãnh đạo xã Yên Bình trao quyết định kết nạp Đảng, tặng hoa chúc mừng đảng viên mới tại Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Yên Bình.

Riêng trong tháng 8/2026, các tổ chức đảng trực thuộc đã kết nạp 13 đảng viên mới. Tại các lễ kết nạp, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đến dự, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đảng viên mới.

Một số tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên gồm: Chi bộ Thôn 4, Chi bộ Thôn 5, Chi bộ Thôn 9; Chi bộ Trường THPT Trần Nhật Duật, Chi bộ Trường TH&THCS Tân Hương, Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Yên Bình và Chi bộ Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông.

Đến hết tháng 8/2026, Đảng bộ xã Yên Bình đã kết nạp 56 đảng viên mới.

Hiện Đảng bộ xã Yên Bình có 2.202 đảng viên, sinh hoạt tại 52 chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Đội ngũ đảng viên mới được kết nạp trong năm là những quần chúng tiêu biểu, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn và tinh thần gương mẫu trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Kết quả hoàn thành sớm chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026 tạo động lực để Đảng bộ xã Yên Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo cán bộ, Nhân dân các dân tộc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.