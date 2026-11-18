Anh Hoàng Văn Huấn, thôn Kép III kiểm tra chất lượng gỗ bóc

Gia đình anh Hoàng Văn Huấn, thôn Kép III là một trong những hộ nghèo được tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng chính sách để vươn lên thoát nghèo. Anh Huấn chia sẻ: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, muốn đầu tư phát triển kinh tế nhưng lại thiếu vốn. Năm 2018, thông qua Hội Nông dân xã, gia đình được tiếp cận nguồn vốn 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch NHCSXH Hữu Lũng để đầu tư trồng rừng. Đến năm 2023, diện tích rừng trồng đến kỳ khai thác, gia đình có thu nhập và tích lũy xây dựng ngôi nhà mới khang trang.

Không dừng lại ở đó, năm 2025, anh Huấn mạnh dạn mở xưởng bóc gỗ, đến năm 2026, anh tiếp tục vay 200 triệu đồng để có vốn đầu tư phát triển. Hiện nay, mỗi tháng anh Huấn thu mua khoảng 600–700 m3 gỗ, xuất bán khoảng 300 m3, doanh thu đạt hơn 100 triệu đồng/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương.

Cũng giống như anh Huấn, gia đình chị Nông Thị Viên, thôn Trãng đã vay và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Chị Viên chia sẻ: Từ năm 2011, gia đình tôi phát triển nuôi lợn theo quy mô trang trại. Hiện nay, gia đình duy trì khoảng 60 con lợn nái, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 800 đến 1.000 con lợn thịt và 300 con lợn con. Để tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi, từ đầu năm 2026, gia đình tôi vay 200 triệu đồng để đầu tư mua thức ăn phục vụ chăn nuôi. Nguồn vốn giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển, từ đầu năm đến nay, gia đình tôi thu về hơn 500 triệu đồng từ chăn nuôi lợn.

Yên Bình là xã vùng III còn nhiều khó khăn, những năm trước, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, chính vì vậy, bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định việc tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn lực phát triển, trong đó có tín dụng chính sách là giải pháp quan trọng để cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Ông Lương Văn Bính, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình cho biết: Thông qua các chương trình cho vay ưu đãi, những năm gần đây, người dân có thêm điều kiện đầu tư trồng rừng keo, bạch đàn; chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây ăn quả và các mô hình kinh tế phù hợp. Nguồn vốn không chỉ giúp các hộ khó khăn có cơ hội vươn lên mà còn hỗ trợ những hộ đã có điều kiện tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng chỉ đạo gắn nguồn vốn tín dụng chính sách với chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp. Hằng năm, UBND xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 3 - 4 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; đồng thời phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác rà soát kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân, hướng dẫn các hộ làm hồ sơ vay kịp thời...

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình cho vay trên địa bàn xã Yên Bình đạt trên 134 tỷ đồng với hơn 1.300 hộ còn dư nợ. Đây là xã có dư nợ các chương trình cho vay lớn nhất khu vực Hữu Lũng. Nguồn vốn được triển khai thông qua nhiều chương trình cho vay như: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, giải quyết việc làm…

Từ những đồng vốn ưu đãi được trao đến đúng đối tượng, nhiều hộ dân Yên Bình đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm và từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, giảm nghèo. Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,99%. Kết quả này tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc và giảm nghèo bền vững, tạo niềm tin vững chắc để đồng bào các dân tộc xã Yên Bình đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.