Yên Bình đối thoại với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư

Đây là diễn đàn mở, thẳng thắn và cầu thị của địa phương nhằm lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, nhà đầu tư được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; nghe giới thiệu quy hoạch chung, các nhóm dự án, địa điểm và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trên địa bàn.

Hiện, toàn xã Yên Bình có trên 200 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 1.000 hộ kinh doanh, với khoảng 30 dự án đầu tư đang triển khai. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, với các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, nông - lâm sản.

Cùng với đó, thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với hồ Thác Bà mở ra dư địa phát triển cho kinh tế địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm, quỹ đất sạch hạn chế, hạ tầng tại một số khu vực chưa đồng bộ; liên kết giữa doanh nghiệp với vùng nguyên liệu và cơ sở sản xuất chưa chặt chẽ. Đây là những vấn đề cần tập trung tháo gỡ để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, xã Yên Bình đã công bố Quy hoạch chung đến năm 2050, đồng thời giới thiệu định hướng phát triển không gian, các nhóm dự án, địa điểm và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư.

Theo định hướng, xã tập trung phát triển đô thị gắn với công nghiệp làm động lực tăng trưởng; khai thác tiềm năng hồ Thác Bà để phát triển du lịch, dịch vụ; phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng vùng nguyên liệu, chế biến và kinh tế sinh thái. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương định hướng thu hút nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo thêm cơ hội hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự hội nghị.

Địa phương ưu tiên thu hút các dự án chế biến nông, lâm sản; công nghiệp sạch, chế biến sâu khoáng sản; phát triển hạ tầng cụm công nghiệp, đô thị sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ mặt nước, cấp nước sạch và năng lượng tái tạo phù hợp quy hoạch.

Quan điểm của xã là thu hút đầu tư có chọn lọc, coi trọng năng lực của nhà đầu tư, chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực chất của dự án; ưu tiên các dự án sử dụng hiệu quả đất đai, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, tăng cường liên kết với cơ sở sản xuất tại địa phương và bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp phép xuất khẩu; bố trí quỹ đất phục vụ hoạt động khai thác, chế biến đá xuất khẩu; tạo điều kiện mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững.

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở các kiến nghị, lãnh đạo xã thông tin, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời khẳng định địa phương trân trọng và sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân; cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Xã cam kết tiếp tục cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, quỹ đất và cơ hội đầu tư; chủ động rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục dự án theo thẩm quyền.

Lãnh đạo xã Yên Bình cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án trên địa bàn xã.

Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, phối hợp và kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Việc xử lý kiến nghị sau đối thoại được định hướng gắn với nhiệm vụ cụ thể, trách nhiệm, thời hạn và kết quả thực hiện.

Lãnh đạo xã cũng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ dự án, chú trọng bảo vệ môi trường, ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương và tăng cường liên kết với hợp tác xã, hộ sản xuất, cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Dịp này, đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn xã đã trao tặng kinh phí và máy tính hỗ trợ các thôn trên địa bàn xã trong công tác chuyển đổi số (ảnh trên).