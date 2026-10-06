Yemen tuyên bố kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi thông báo chiến dịch mang tên “Bình minh Yemen” đã chính thức được phát động nhằm giành lại thủ đô Sanaa và khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ đối với các cơ quan nhà nước. Chiến dịch được triển khai sau khi giao tranh giữa lực lượng chính phủ và Houthi leo thang mạnh trong những ngày gần đây.

Lực lượng Chính phủ Yemen được Arập Xêút hậu thuẫn đang tấn công các mục tiêu của Houthi trên nhiều hướng, trong khi Riyadh đảm nhiệm vai trò yểm trợ trên không.

Việc kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, nếu được xác nhận, sẽ là một diễn biến đáng chú ý trong chiến dịch. Eo biển này nằm giữa Yemen và vùng Sừng châu Phi, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đồng thời là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng quốc tế.