Yemen tuyên bố kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 5/10, lực lượng Chính phủ Yemen tuyên bố đã giành quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb và sân bay Dhubab trong khuôn khổ chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi, với mục tiêu cuối cùng là tái chiếm thủ đô Sanaa.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, người phát ngôn quân đội Yemen, Đại tá Majed al-Nuzaili cho biết các lực lượng Lữ đoàn Người khổng lồ (Giants Brigades) và Lá chắn Quốc gia (Nation's Shield) đã kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời cắt tuyến đường nối Dhubab với Mokha.

Theo ông al-Nuzaili, hàng trăm tay súng Houthi đang bị bao vây tại Dhubab và được kêu gọi hạ vũ khí đầu hàng. Một số thành viên Houthi được cho là đã rời khu vực bằng thuyền. Hiện chưa có xác nhận độc lập về những tuyên bố này.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi thông báo chiến dịch mang tên “Bình minh Yemen” đã chính thức được phát động nhằm giành lại thủ đô Sanaa và khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ đối với các cơ quan nhà nước.

Chiến dịch được triển khai sau khi giao tranh giữa lực lượng chính phủ và Houthi leo thang mạnh trong những ngày gần đây.

Lực lượng Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn đang tiến công trên nhiều hướng, trong khi Riyadh đảm nhiệm vai trò yểm trợ trên không.

Việc kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, nếu được xác nhận, sẽ là một diễn biến đáng chú ý trong chiến dịch.

Eo biển này nằm giữa Yemen và vùng Sừng châu Phi, kết nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, đồng thời là tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa và năng lượng quốc tế.

Lực lượng Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa từ năm 2014 và phần lớn khu vực miền Bắc Yemen. Hiện lực lượng này chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố của quân đội chính phủ liên quan đến Bab el-Mandeb./.