Yemen tuyên bố hơn 1.500 thành viên Houthi thương vong trong 24 giờ

Tối 2/10, Đại tá Majed Abdullah al-Nazili, người phát ngôn quân đội Yemen, cho biết các lực lượng chính quyền đã sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, pháo binh, tên lửa và rocket để tấn công các vị trí của Houthi tại nhiều khu vực.

Theo ông al-Nazili, tỉnh Taiz là nơi ghi nhận phần lớn thương vong của lực lượng Houthi. Các chiến dịch quân sự được cho là đã ngăn bước tiến của Houthi tại khu vực này. Thành phố Taiz, hiện do chính quyền Yemen kiểm soát, đang trở thành một trong những điểm giao tranh căng thẳng tại Yemen.

Khói bốc lên trong một cuộc tấn công của Houthi. Ảnh minh họa: X

Ngày 3/10, phát ngôn viên quân đội Ammar al-Sami'i cho biết chính quyền Yemen đã đóng cửa cửa khẩu al-Houban ở tỉnh Taiz vì lý do an ninh.

Cửa khẩu này từng bị đóng cửa suốt 9 năm và chỉ được mở lại cho dân thường vào năm 2024 vì lý do nhân đạo. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng kết nối các khu vực do chính quyền Yemen và Houthi kiểm soát, nối al-Houban do Houthi kiểm soát với thành phố Taiz.

Theo ông al-Sami'i, quyết định đóng cửa được đưa ra sau khi Houthi tìm cách xâm nhập Taiz qua tuyến đường này, cùng với các cuộc tấn công xảy ra trong khu vực và việc các bên tăng cường lực lượng quân sự.

Lệnh ngừng bắn mong manh giữa chính quyền Yemen và Houthi đạt được năm 2022 đã đổ vỡ vào tháng 7/2026, khiến giao tranh tại nước này gia tăng.

Giữa tháng 9, Houthi mở rộng kiểm soát tại nhiều khu vực phía tây Yemen, trong đó có thành phố cảng Mocha và một số đảo chiến lược gần eo biển Bab al-Mandeb.

Sau những bước tiến này, các lực lượng chống Houthi cho biết đã củng cố phần lớn chiến tuyến. Giao tranh tái diễn cũng khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Yemen đã rơi vào cuộc nội chiến kéo dài từ năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và buộc chính quyền được quốc tế công nhận phải chuyển trung tâm hoạt động về Aden.