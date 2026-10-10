Yemen trở lại chiến tranh toàn diện, Saudi Arabia bị cuốn vào xung đột

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an LHQ ngày 9/10, Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Yemen Hans Grundberg cho biết các hành động thù địch tại nước này đã gia tăng trong những tuần gần đây, với giao tranh lan rộng trên nhiều mặt trận. Ông đồng thời lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng tại Saudi Arabia, cảnh báo tình trạng bất ổn ở Trung Đông đang tác động đến diễn biến tại Yemen và ngược lại, làm gia tăng nguy cơ bất ổn trên toàn khu vực.

Ông Grundberg kêu gọi các bên ưu tiên giải pháp chính trị, nhấn mạnh rằng nếu không muốn chiến tranh trở thành thực tế thường trực tại Yemen, thì ngay lúc này là thời điểm cần tính đến những phương án chính trị.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay Saudi Arabia, yêu cầu chấm dứt ngay các hành động nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Ankara tái khẳng định sự đoàn kết với Riyadh, đồng thời kêu gọi giải quyết các cuộc xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự tại Yemen tiếp tục leo thang, với các cuộc không kích, giao tranh trên bộ và những vụ tấn công gây thương vong ở cả Yemen và Saudi Arabia.

Tại Yemen, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tuyên bố đã phá hủy 136 mục tiêu quân sự tại các khu vực do Houthi kiểm soát trong chiến dịch nhằm vô hiệu hóa mạng lưới tên lửa đạn đạo của lực lượng này. Người phát ngôn liên minh, Thiếu tướng Turki Al-Malki, cho biết các chiến dịch được triển khai trên quy mô lớn, đồng thời khẳng định liên minh đang hỗ trợ trên không cho lực lượng vũ trang Yemen.

Trong khi đó, truyền hình al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin hai nhân viên sân bay thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa chiều 9/10. Cơ quan phòng vệ dân sự do Houthi kiểm soát cũng cho biết các cuộc không kích của Saudi Arabia trong đêm 8/10 đã gây cháy tại 4 cơ sở dân sự. Một nhà máy bị phá hủy hoàn toàn, các cơ sở còn lại chịu thiệt hại lớn về công trình, thiết bị và nguyên vật liệu.