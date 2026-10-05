Yemen quyết giành lại lãnh thổ từ Houthi

Khói bốc lên sau các cuộc không kích xuống địa điểm ở thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chiến sự tại Yemen tiếp tục leo thang ở nhiều mặt trận trọng điểm.

Cùng thời điểm, giao tranh tại khu vực quanh thành phố Taiz trở nên căng thẳng khi lực lượng Houthi được cho là đã cắt tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối Taiz với Aden, qua đó siết chặt vòng vây quanh thành phố.

Các nguồn tin an ninh cho biết Houthi đã chiếm khu vực al-Safiya, kiểm soát tuyến tiếp vận chính và một đồn cảnh sát, khiến tình hình tại đây thêm phức tạp.

Trước đó 1 ngày, chính phủ Yemen thông báo tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi trên phạm vi cả nước, trong đó có thủ đô Sanaa và tỉnh Saada. Một số nguồn tin cho rằng các đợt không kích có thể có sự tham gia của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, Houthi tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV nhằm vào cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Riyadh, nhằm đáp trả các đợt không kích vào Yemen.

Chuỗi hành động “ăn miếng trả miếng” tiếp tục đẩy xung đột Yemen - Saudi Arabia và nội chiến Yemen vào giai đoạn căng thẳng mới, với nguy cơ lan rộng tại khu vực Biển Đỏ.