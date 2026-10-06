Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Tân Hoa xã dẫn tuyên bố của ông Rashad al-Alimi, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen (PLC) kiêm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang cho biết, Chính phủ đang chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn hành động sau nhiều tuần huy động quân sự.

Ông al-Alimi nêu rõ, lực lượng vũ trang của Chính phủ tiếp tục tấn công cho đến khi “đất nước được giải phóng khỏi sự kìm kẹp của lực lượng khủng bố”. Người phát ngôn quân đội Yemen kêu gọi Houthi hạ vũ khí.

Nhóm Houthi hiện kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực tây bắc, nơi sinh sống của phần lớn dân số Yemen.

Hồi tháng 9, nhóm này phát động cuộc tấn công bất ngờ, chiếm được Eo biển Bab al-Mandab và khoảng 150km bờ biển Biển Đỏ, tuyến đường vận chuyển quốc tế quan trọng.

Houthi mở rộng phạm vi hoạt động sang các khu vực thuộc Taiz và Lahj lân cận, chiếm giữ thành phố cảng Mocha trên Biển Đỏ. Trong diễn biến mới nhất, nhóm Houthi đã kiểm soát thêm lãnh thổ ở tỉnh Taiz phía tây nam.

Một quan chức quân đội Yemen hôm 4/9 cho biết, Houthi đã tiến công, chiếm giữ một số vị trí trọng yếu và buộc lực lượng chính phủ phải rút lui.

Xung đột ở Yemen bùng nổ cuối năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn miền bắc Yemen, dẫn đến việc liên minh các nước nước Arab, do Saudi Arabia đứng đầu, can thiệp vào tháng 3/2015 để hỗ trợ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

Một thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian đạt được vào năm 2022, giúp ngăn chặn các cuộc giao tranh lớn.

Việc Houthi mở rộng kiểm soát các vùng và chính phủ tuyên bố mở chiến dịch mới dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột mới.