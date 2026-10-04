Yemen mở chiến dịch quân sự nhằm giành lại các vùng do Houthi kiểm soát

Khói bốc lên sau các cuộc không kích xuống địa điểm ở thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tân Hoa xã dẫn lời ông Rashad Al-Alimi phát biểu ngày 4/10 từ thủ đô Riyadh của Saudi Arabia cho biết thông tin trên. Diễn biến này báo hiệu giai đoạn mới trong cuộc xung đột đang leo thang tại Yemen.

Trước đó một ngày, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố nhóm này đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Trong khi đó, Houthi và lực lượng chính phủ Yemen tiếp tục giao tranh trong ngày 3/10 để tìm cách kiểm soát các cao điểm trọng yếu ở tỉnh Taiz, phía Tây Nam. Lực lượng chính phủ Yemen đã tuyên bố chuỗi hoạt động quân sự mới nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi trên khắp đất nước.

Trên mạng xã hội X ngày 3/10, người phát ngôn của lực lượng chính phủ Yemen Majid al-Nuzaili quân đội đã thực hiện 257 cuộc tấn công vào các vị trí, cuộc di chuyển quân và các tài sản quân sự của lực lượng Houthi.

Houthi đã chiếm được thành phố cảng Mocha bên bờ Biển Đỏ vào ngày 10/9 và đảo Mayyun có vị trí chiến lược quan trọng chỉ một ngày sau đó.