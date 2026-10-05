Yemen mở chiến dịch đẩy Houthi khỏi cửa ngõ Biển Đỏ

Theo Reuters, các lực lượng Yemen đã kiểm soát phần lớn Dhubab và đang củng cố vị trí sau các cuộc không kích của liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu. Chiến dịch được phát động một ngày sau khi chính phủ Yemen tuyên bố mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát.

Lực lượng chính phủ Yemen tuần tra gần eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Ảnh: Reuters

Diễn biến mới đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý tại mặt trận phía tây Yemen. Hồi tháng 9, Houthi tiến xuống phía nam, chiếm thành phố cảng Mocha rồi tiến về Dhubab, khu vực nằm gần cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ. Khi đó, các nguồn tin chính phủ Yemen cảnh báo việc Houthi mở rộng hiện diện tại đây có thể gia tăng sức ép đối với hoạt động hàng hải qua Bab el-Mandeb.

Ngày 4-10, Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm giành lại lãnh thổ, với sự hỗ trợ của Ả Rập Saudi.

Riyadh trước đó đã cân nhắc một chiến dịch dọc bờ biển nhằm đẩy Houthi khỏi các khu vực trọng yếu và bảo vệ hoạt động vận tải trên Biển Đỏ.

Bab el-Mandeb nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, là một trong những tuyến vận chuyển quan trọng giữa châu Á, châu Âu và Trung Đông. Nếu giao thông qua eo biển này bị gián đoạn, tàu thương mại có thể phải thay đổi hành trình, kéo theo thời gian và chi phí vận chuyển tăng.