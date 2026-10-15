Yemen: Lực lượng Houthi tấn công Phủ Tổng thống Aden

Lực lượng Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 7/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Nguồn tin cảnh sát địa phương xác nhận: "Tên lửa của Houthi đã nhắm mục tiêu vào Phủ Tổng thống Al-Maashiq ở Aden".

Cư dân của thành phố báo cáo nghe thấy tiếng nổ. Nhân chứng nhìn thấy khói bốc lên từ địa điểm này.

Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.