Yemen không kích lực lượng Houthi, mặt trận Taiz nóng lên

Khu vực phía Tây Taiz chứng kiến cường độ căng thẳng quân sự giữa lực lượng chính phủ Yemen và phong trào Houthi gia tăng trong những tuần gần đây. (Nguồn: Al Jazeera)

Trợ lý Thứ trưởng Bộ Thông tin Yemen phụ trách các vấn đề truyền hình Fayyad Alnoman cho biết trên mạng xã hội X rằng, các nguồn tin địa phương xác nhận cuộc không kích đánh trúng lực lượng tiếp viện của phong trào Houthi tại nút giao Al-Dharifah, thuộc huyện Al-Wazi'iyah, phía Tây Taiz.

Trước đó, quan chức này dẫn các nguồn tin thực địa cho hay, cuộc đụng độ đã nổ ra giữa lực lượng chính phủ và các tay súng của phong trào Houthi tại hai mặt trận Al-Anin và Bilad al-Wafi, thuộc huyện Jabal Habashi, phía Tây Taiz.

Nhóm phiến quân này hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Trong những tuần gần đây, khu vực phía Tây Taiz chứng kiến mức độ căng thẳng quân sự tiếp tục gia tăng.

Ngày 16/9, lực lượng chính phủ Yemen cho biết đã tấn công các vị trí, doanh trại và nhân sự phong trào Houthi tại mặt trận Al-Kadha.

Trong khi đó, các cuộc không kích cũng nhằm vào một số vị trí và điểm tập kết của lực lượng này tại những khu vực khác ở phía Tây Taiz.

Đợt căng thẳng quân sự mới diễn ra trong bối cảnh các cuộc đối đầu giữa hai phe gia tăng từ đầu tháng 7, qua đó chấm dứt một giai đoạn tương đối yên ắng kéo dài từ khi lệnh ngừng bắn do Liên hợp quốc (LHQ) làm trung gian có hiệu lực vào tháng 4/2022.

(theo Anadolu)