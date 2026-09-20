Yemen khẳng định không phải là 'quân bài mặc cả' của Iran, tuyên bố điều này về quan hệ với Saudi Arabia

Ngoại trưởng Yemen Afrah al-Zouba khẳng định Yemen không phải “quân bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán khu vực. (Nguồn: Arab News)

Phát biểu trên được đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên hãng thông tấn Saba của Yemen ngày 19/9.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Yemen, khôi phục các thể chế nhà nước là nền tảng đối với an ninh quốc gia, ổn định khu vực và an toàn của các tuyến hàng hải.

Chính phủ Yemen đang theo đuổi cách tiếp cận “răn đe tổng hợp”, kết hợp các biện pháp quân sự, ngoại giao, nhân đạo và củng cố năng lực thể chế, trong đó ưu tiên bảo vệ dân thường và hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi xung đột.

Đối với tình hình Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb, Ngoại trưởng Afrah al-Zouba cảnh báo, nguy cơ hiện nay không dừng ở việc cản trở hoạt động vận tải biển, mà còn đặt ra vấn đề về quyền kiểm soát tuyến hàng hải.

Nhà ngoại giao cấp cao Yemen nhấn mạnh, để duy trì ổn định lâu dài, nước này cần tăng cường năng lực quản lý tại các khu vực ven biển, cảng biển và đảo.

Bên cạnh đó, Yemen cũng cần tăng cường hợp tác với các nước ven Biển Đỏ về chia sẻ thông tin hàng hải, bảo vệ cảng và nâng cao năng lực cho lượng bảo vệ bờ biển.

Về quan hệ với Saudi Arabia, Ngoại trưởng Yemen đánh giá, Riyadh là một đối tác quan trọng trong việc hỗ trợ người dân và chính quyền Yemen, đồng thời khẳng định, quan hệ giữa hai nước “vững chắc”.

Bà Afrah al-Zouba cho rằng, một Yemen an toàn, ổn định sẽ góp phần củng cố an ninh của Saudi Arabia và ổn định khu vực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Yemen khẳng định coi Ai Cập là một trong những đối tác Arab quan trọng của nước này trong các vấn đề về an ninh Biển Đỏ và quan hệ song phương.

Ở một diễn biến khác, xung đột tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Taiz, Marib, Al-Jawf, Al-Bayda và Lahj. Trong khi đó, tình hình dọc bờ biển phía Tây và khu vực eo biển Bab el-Mandeb vẫn được đặc biệt quan tâm do những tác động trực tiếp đến an ninh khu vực và hoạt động hàng hải quốc tế.

Trong bối cảnh đó, chính quyền Yemen tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu khôi phục thể chế nhà nước và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, vùng biển và các tuyến hàng hải của nước này.

(theo Anadolu)