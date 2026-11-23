Thiệt hại sau các cuộc không kích tại Sanaa, Yemen, ngày 17/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Địa Trung Hải lần thứ 12 ở Naples (Italy), Ngoại trưởng Yemen Afrah Al-Zouba kêu gọi khôi phục quyền lực của Nhà nước Yemen và chấm dứt sự can thiệp từ bên ngoài. Bà cho rằng cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, thay vì chỉ tập trung xử lý những hệ quả quân sự và an ninh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp hỗ trợ các thể chế nhà nước Yemen.

Trong diễn biến liên quan, báo Arab News ngày 22/11 dẫn thông báo của lực lượng vũ trang Yemen cho biết đã tiến hành 639 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi trên nhiều mặt trận, khiến 86 chỉ huy và chiến binh của lực lượng này thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt giữ.

Theo người phát ngôn quân đội Yemen, các hoạt động trên được triển khai trong khuôn khổ Chiến dịch Bình minh Yemen, nhằm vào các vị trí đóng quân, công sự, ụ vũ khí và lực lượng tăng viện của Houthi. Trong đó, quân đội đã thực hiện 560 cuộc tấn công bằng pháo binh, 28 cuộc tấn công bằng tên lửa, 27 cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và 24 cuộc không kích. Các hoạt động này được cho là đã phá hủy hoặc làm hư hại 64 phương tiện và thiết bị của Houthi.

Trong khi đó, kênh truyền hình al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành ngày 21/11 đưa tin máy bay chiến đấu Saudi Arabia đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào thành phố cảng Hodeidah bên bờ Biển Đỏ. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy hơn 5 tiếng nổ lớn trong lúc máy bay quân sự tiếp tục hoạt động trên bầu trời thành phố. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thương vong và thiệt hại.

Người phát ngôn quân sự của Houthi Yahya Sarea cho biết máy bay và tên lửa Saudi Arabia đã tiến hành 71 cuộc tấn công tại 8 tỉnh của Yemen trong vòng 24 giờ trước đó, gây thương vong. Ông cũng tuyên bố tổng số cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa mà Houthi quy cho Saudi Arabia đã lên tới 5.500 kể từ khi đợt leo thang quân sự mới bắt đầu.

Về phần mình, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái do Houthi phóng về khu vực thủ đô Riyadh, cùng 3 tên lửa đạn đạo hướng tới thủ đô này và một thiết bị bay khác nhằm vào khu vực miền Nam Saudi Arabia.