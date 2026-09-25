Yếm đào, áo dài xếp lớp 'phủ sóng' MXH dịp Trung thu

Không chỉ áo dài truyền thống, trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt cũng được biến tấu đa dạng trong mùa Trung thu năm nay. Yếm đào, váy đụp, áo dài cách tân hay những thiết kế nhiều lớp xuất hiện trong loạt hình ảnh được các tín đồ thời trang chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.

Đáng chú ý, layering (phối nhiều lớp) được ứng dụng vào trang phục truyền thống theo cách trực quan hơn. Thay vì mặc một thiết kế áo dài đơn, người mặc chồng hai lớp áo với màu sắc, chất liệu hoặc cách đóng khuy khác nhau, tạo thêm chiều sâu cho tổng thể. Kỹ thuật này cũng là một trong những cách phối đồ nổi bật của mùa mốt năm nay, khi các lớp trang phục được tận dụng để tạo cấu trúc và hiệu ứng thị giác. Ảnh: @_bachluuduong_.

MC Thanh Thanh Huyền lựa chọn 2 tạo hình khác nhau cho dịp Trung thu. Ở bộ đầu tiên, cô diện yếm trắng bằng vải gấm, phối cùng váy đụp đen và mấn đội đầu. Cách kết hợp này gợi lại hình ảnh phụ nữ Việt trong trang phục xưa. Những món trang sức bạc bản lớn như kiềng, vòng tay được sử dụng để hoàn thiện tạo hình, đồng thời tăng cảm giác cổ điển cho tổng thể. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.

Ở bộ trang phục thứ hai, Thanh Thanh Huyền chuyển sang áo dài 2 lớp. Lớp áo bên ngoài được mở khuy, để lộ lớp áo phía trong, tạo những khoảng chuyển tiếp về màu sắc và phom dáng. Cô búi gọn tóc, trang điểm nhẹ, hạn chế phụ kiện để sự chú ý tập trung vào cấu trúc nhiều lớp của trang phục. Cách phối này cho thấy áo dài truyền thống đang được làm mới không nhất thiết bằng những thay đổi quá lớn về phom dáng. Chỉ cần linh hoạt cách mặc, chồng thêm một lớp áo hoặc xử lý phần tà, trang phục lập tức có diện mạo khác. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.

Giống Thanh Thanh Huyền, Bạch Lưu Dương cũng lựa chọn áo dài xếp lớp khi thực hiện bộ hình Trung thu. Influencer diện 2 lớp áo dài với những sắc xanh khác nhau. Lớp bên trong mang tông xanh dương, cài kín phần cổ, trong khi lớp ngoài màu xanh lá được mở khuy ở cổ, tạo sự tương phản nhẹ và hiệu ứng nhiều tầng cho trang phục. Bạch Lưu Dương phối cùng những món phụ kiện mang tinh thần truyền thống như lắc tay, dây chuyền ngọc đồng màu với trang phục. Cô cũng thực hiện kiểu tóc tết vòng, tạo tổng thể đồng điệu với áo dài. Ảnh: @_bachluuduong_.

Nếu Thanh Thanh Huyền và Bạch Lưu Dương khai thác layering theo hướng giữ nguyên cấu trúc áo dài, người mẫu Mai Ngô lại lựa chọn một thiết kế có nhiều chi tiết cách tân hơn. Người mẫu diện áo dài cổ cao, không tay, màu cam nổi bật khi chụp hình Trung thu trên đường phố Hà Nội. Phần tà áo được trang trí bằng họa tiết mây trời và hình đầu lân. Bên dưới là phần chân váy bằng gấm màu vàng mỡ gà, điểm hoa văn chìm. Việc kết hợp nhiều chất liệu và chi tiết trang trí giúp bộ trang phục giữ được hình dáng quen thuộc của áo dài nhưng có thêm nét lễ hội, phù hợp không khí Trung thu. Ảnh: @maingo.official.

Trong khi đó, influencer Trịnh Hà Vi chọn cách tiết chế hơn với áo dài dáng suông, cổ cao, tông tím pastel. Màu sắc nhẹ cùng phom dáng đơn giản tạo hình ảnh thanh lịch, dịu dàng và nền nã. Điểm nhấn nằm ở dải hoa 3D được xử lý như những cánh hoa rơi, tạo hiệu ứng bay bổng trên thân áo. Hà Vi kết hợp thiết kế với kiểu tóc búi cầu kỳ và những món đồ chơi quen thuộc trong dịp Trung thu làm đạo cụ. Cách lựa chọn này đưa không khí lễ hội vào bộ ảnh mà không cần sử dụng quá nhiều chi tiết trên trang phục. Ảnh: @_trinhhavi_.

Nhìn từ những lựa chọn trên, trang phục truyền thống dịp Trung thu năm nay không chỉ xoay quanh một kiểu áo dài hay một cách mặc cố định. Yếm đào và váy đụp gợi lại hình ảnh truyền thống, áo dài giữ vai trò chủ đạo, trong khi các chi tiết cách tân và kỹ thuật layering tạo thêm không gian để người mặc thể hiện cá tính. Đặc biệt, với áo dài, việc mặc nhiều lớp đang trở thành một cách làm mới đáng chú ý. Hai lớp áo có thể khác nhau về màu sắc, độ mở của cổ áo hoặc chất liệu nhưng vẫn nằm trong cùng một tổng thể. Cách xử lý này giúp trang phục truyền thống có thêm cấu trúc, đồng thời đưa kỹ thuật phối đồ đương đại vào những thiết kế quen thuộc. Ảnh: @_trinhhavi_.