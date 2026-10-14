Yeah1 (YEG) chào bán 25 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 250 tỷ đồng từ 3 nhà đầu tư

Chủ tịch Yeah1 đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã ck: YEG) vừa thông báo thời gian triển khai đợt chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư cá nhân, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu YEG kéo dài từ ngày 13 đến 19/10/2026. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Ba nhà đầu tư tham gia đợt chào bán gồm bà Lê Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Yeah1 đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu; bà Vũ Thị Như Mai đăng ký mua 12,5 triệu cổ phiếu và ông Huỳnh Quân Minh - Phó Tổng giám đốc Yeah1 đăng ký mua 500.000 cổ phiếu.

Nếu các nhà đầu tư mua đủ số lượng đã đăng ký, tỷ lệ sở hữu của bà Lê Phương Thảo tại Yeah1 sẽ tăng từ 5,76% lên 10,35%. Trong khi đó, bà Vũ Thị Như Mai sẽ trở thành cổ đông lớn của Yeah1 với tỷ lệ sở hữu 5,43%.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Yeah1 dự kiến thu về 250 tỷ đồng từ đợt phát hành. Số tiền này được doanh nghiệp sử dụng để góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết, qua đó bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Cụ thể, Yeah1 dự kiến góp 70 tỷ đồng vào Công ty TNHH Yeah1 Network; 80 tỷ đồng vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+; 40 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần 1Creators và 60 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink.

Nếu đợt chào bán hoàn tất, vốn điều lệ của Yeah1 sẽ tăng từ hơn 2.052 tỷ đồng lên hơn 2.302 tỷ đồng.

Yeah1 cùng Mango+ lập pháp nhân mới

Song song với kế hoạch tăng vốn, Yeah1 mới đây cũng thông qua phương án góp vốn thành lập một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận hành kênh thương mại điện tử và khai thác các định dạng chương trình (Format Show). Theo đó, Yeah1 và công ty con là Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ sẽ cùng góp vốn với một bên thứ ba để thành lập Công ty cổ phần Giải trí và Thương mại A&M.

Pháp nhân mới dự kiến có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó, Yeah1 dự kiến sở hữu 9%, tương đương 450.000 cổ phần; Mango+ sở hữu 40%, tương đương 2 triệu cổ phần. Phần vốn còn lại, tương ứng 51%, thuộc về bên thứ ba chưa được công bố.

Tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Yeah1 tại pháp nhân mới dự kiến đạt 49%. Theo phương án được công bố, công ty này sẽ trở thành công ty con của Yeah1 sau khi thành lập.