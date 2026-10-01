Yeah1 muốn lập công ty mới trong lĩnh vực thương mại điện tử

Yeah1 là nhà sản xuất chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Ảnh: Yeah1.

HĐQT CTCP Tập đoàn Yeah1 (mã YEG) vừa thông qua phương án góp vốn thành lập CTCP Giải trí và Thương mại A&M, hoạt động trong lĩnh vực vận hành kênh thương mại điện tử và khai thác các định dạng chương trình (Format Show), thông tin được công bố trên HoSE ngày 30/9.

Công ty mới này có tổng vốn điều lệ dự kiến 50 tỷ đồng, trong đó Yeah1 đăng ký sở hữu 9% vốn, tương đương 450.000 cổ phần; Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, công ty con của Yeah1, đăng ký sở hữu 40%, tương đương 2 triệu cổ phần. Phần vốn còn lại 51% thuộc về bên thứ ba chưa được công bố.

Với tổng tỷ lệ sở hữu dự kiến 49% thông qua Yeah1 và Mango+, A&M sẽ trở thành công ty liên kết của Yeah1 sau khi hoàn tất thủ tục thành lập. Thời điểm thành lập dự kiến trong tháng 10/2026.

HĐQT Yeah1 giao bà Lê Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật, chỉ đạo triển khai và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp mới.

Động thái thành lập A&M diễn ra trong bối cảnh Yeah1 đang tái cơ cấu danh mục các công ty thành viên.

Ngày 5/8 vừa qua, HĐQT Yeah1 thông qua nghị quyết về việc giải thể CTCP Siêu Sao Yeah1, với mục tiêu tái cơ cấu nhóm công ty con, tối ưu hoạt động vận hành và tập trung nguồn lực vào các mục tiêu kinh doanh trọng tâm. Thời gian thực hiện trong tháng 8/2026.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Siêu Sao Yeah1 được thành lập tháng 3/2020, đặt trụ sở tại TP HCM và hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ quảng cáo. Tại ngày 30/6/2026, Yeah1 sở hữu 50,98% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Trước đó, ngày 29/6, HĐQT Yeah1 cũng thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ gần 2,4 triệu cổ phần, tương đương 59,95% vốn điều lệ tại CTCP Tstudio, một công ty con gián tiếp của tập đoàn.

Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá vốn và giao dịch dự kiến hoàn tất trong năm 2026. Sau khi hoàn tất, Tstudio không còn là công ty con gián tiếp của Yeah1.

Tstudio được thành lập tháng 9/2020 tại TP HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo và sản xuất chương trình.

Trong khi thu hẹp một số khoản đầu tư, Yeah1 lại bổ sung nguồn lực cho Mango+, đơn vị được lựa chọn để tham gia góp vốn thành lập A&M.

Ngày 30/6, HĐQT Yeah1 thông qua chủ trương góp thêm hơn 26,4 tỷ đồng vào Mango+. Nguồn vốn góp được huy động từ các nguồn hợp pháp, bao gồm vốn vay và/hoặc vốn chủ sở hữu.

Sau đợt tăng vốn, vốn điều lệ của Mango+ tăng từ gần 70 tỷ đồng lên 96,4 tỷ đồng. Yeah1 tiếp tục sở hữu 100% vốn tại công ty này.

Mango+ được thành lập năm 2023, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo và sản xuất chương trình. Theo Yeah1, doanh nghiệp này đảm nhiệm việc tiếp nhận, khai thác và Việt hóa các định dạng chương trình giải trí từ Mango TV, đối tác chiến lược của tập đoàn.

Năm 2024, Yeah1 và Mango TV đã hợp tác sản xuất một số chương trình giải trí như “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”,...