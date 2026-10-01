Yeah1 góp vốn thành lập công ty vận hành thương mại điện tử

CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) vừa thông qua phương án góp vốn thành lập một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận hành kênh thương mại điện tử và khai thác các định dạng chương trình (Format Show).

Theo phương án được thông qua, Yeah1 cùng công ty con là Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ (Mango+) sẽ góp vốn với một bên thứ ba để thành lập CTCP Giải trí và Thương mại A&M.

Pháp nhân mới dự kiến có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó Yeah1 góp 4,5 tỷ đồng, tương đương 450.000 cổ phần và sở hữu 9% vốn điều lệ. Mango+ góp 20 tỷ đồng, tương đương 2 triệu cổ phần, chiếm 40%. Phần vốn còn lại, tương đương 51%, thuộc về bên thứ ba chưa được Yeah1 công bố.

Sau khi hoàn tất góp vốn, Yeah1 và Mango+ dự kiến sở hữu tổng cộng 49% vốn tại A&M. Theo Yeah1, pháp nhân này sẽ trở thành công ty con của Tập đoàn.

Yeah1 đang đẩy mạnh mở rộng các hoạt động kinh doanh trong hệ sinh thái (Ảnh: YEG).

Động thái thành lập A&M diễn ra trong bối cảnh Yeah1 đang tái cơ cấu hệ thống công ty con và tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh chủ chốt. Hồi đầu tháng 8/2026, HĐQT Yeah1 đã thông qua nghị quyết giải thể Công ty CP Siêu Sao Yeah1.

Theo doanh nghiệp, việc giải thể nhằm tái cơ cấu nhóm công ty con, tối ưu hoạt động vận hành và tập trung vào các mục tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh.

Song song với việc sắp xếp lại hệ thống công ty con, Yeah1 cũng triển khai kế hoạch tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 25 triệu cổ phiếu cho 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn bộ số cổ phiếu này dự kiến bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Yeah1 sẽ tăng từ hơn 2.052 tỷ đồng lên hơn 2.302 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số tiền huy động được sẽ dùng để bổ sung quy mô vốn hoạt động, đầu tư và mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó giải ngân trực tiếp vào các công ty con và công ty liên kết.

Nguồn vốn dự kiến được phân bổ cho một số đơn vị trong hệ sinh thái. Cụ thể, Mango+ dự kiến nhận 80 tỷ đồng để bổ sung nguồn lực kinh doanh; Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam nhận 70 tỷ đồng; Công ty TNHH 1Brandlink được bổ sung 60 tỷ đồng vốn hoạt động; trong khi CTCP 1 Creators được phân bổ 40 tỷ đồng để phát triển mảng quản lý các nhà sáng tạo nội dung.

Trước đó, Yeah1 cũng đã tăng cường nguồn lực cho Mango+. Cuối tháng 6/2026, Tập đoàn phê duyệt góp thêm 26,4 tỷ đồng vào công ty con này, nâng vốn điều lệ từ gần 70 tỷ đồng lên hơn 96,4 tỷ đồng, trong khi Yeah1 tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 100%.

Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu, Yeah1 đang sử dụng các hạn mức tín dụng ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất chương trình quy mô lớn. Đáng chú ý, HĐQT đã thông qua kế hoạch sản xuất hai chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026" và "Quán Nhà HaHa", giao Công ty TNHH 1Production thực hiện.

Để phục vụ các dự án này, Yeah1 chấp thuận giao dịch cấp tín dụng của 1Production tại VietinBank - Chi nhánh Gia Định với tổng hạn mức cho vay ngắn hạn tối đa 110 tỷ đồng và giới hạn bảo lãnh 40 tỷ đồng. Đổi lại, Yeah1 cam kết chuyển toàn bộ nguồn thu từ hai chương trình về tài khoản tại VietinBank.

Ngoài ra, Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam được gia hạn hạn mức tín dụng tối đa 14 tỷ đồng tại VietinBank - Chi nhánh Gia Định đến hết ngày 8/10, nhằm phục vụ nhu cầu vốn và duy trì hoạt động thường xuyên.