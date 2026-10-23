Yeah1 điều chỉnh phương án sử dụng 170 tỷ đồng thu từ phát hành riêng lẻ

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Yeah1 dự kiến góp thêm 61 tỷ đồng vào Công ty TNHH YeaH1 Network Việt Nam, nâng vốn góp từ 80 tỷ đồng lên 141 tỷ đồng.

Với Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, khoản góp thêm dự kiến gần 26 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất, vốn góp của Yeah1 tại công ty này sẽ tăng từ gần 70 tỷ đồng lên khoảng 95,6 tỷ đồng.

Khoản góp vốn lớn nhất trong đợt này là 80 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Production, nâng vốn góp từ 350 tỷ đồng lên 430 tỷ đồng.

YEG cũng sẽ bổ sung thêm 4 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink, nâng vốn góp từ 2 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất các đợt góp vốn, Yeah1 tiếp tục sở hữu 100% vốn điều lệ tại cả 4 công ty con. Số vốn bổ sung được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh của các đơn vị. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026.

Kế hoạch góp vốn mới được đưa ra sau khi Yeah1 kết thúc đợt chào bán riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu vào ngày 19/10 vừa qua.

Doanh nghiệp chỉ phân phối thành công 17 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư, tương đương 68% lượng cổ phiếu đăng ký chào bán; 8 triệu cổ phiếu còn lại không được đăng ký mua sẽ bị hủy bỏ.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Yeah1 thu về 170 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ hơn 2.052 tỷ đồng lên hơn 2.222 tỷ đồng.

Hai nhà đầu tư tham gia đợt chào bán là bà Lê Phương Thảo và bà Vũ Thị Như Mai. Trong đó, bà Thảo mua 7 triệu cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ hơn 11,82 triệu đơn vị lên hơn 18,82 triệu đơn vị, tương đương 8,47% vốn điều lệ sau phát hành. Bà Mai mua 10 triệu cổ phiếu, qua đó sở hữu 4,5% vốn điều lệ YEG.

Theo Yeah1, lượng cổ phiếu thực tế phân phối thấp hơn kế hoạch do các nhà đầu tư chưa thu xếp được nguồn tài chính để mua toàn bộ số cổ phiếu đã đăng ký. Cụ thể, bà Thảo mua ít hơn kế hoạch 5 triệu cổ phiếu, bà Mai mua ít hơn 2,5 triệu cổ phiếu, còn ông Huỳnh Quân Minh không thực hiện mua 500.000 cổ phiếu như dự kiến.

Trước đó, theo phương án sử dụng vốn ban đầu công bố ngày 22/7/2026, Yeah1 dự kiến phân bổ 70 tỷ đồng cho Công ty TNHH YeaH1 Network, 80 tỷ đồng cho Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, 40 tỷ đồng cho CTCP 1Creators và 60 tỷ đồng cho Công ty TNHH 1Brandlink.

Như vậy, danh sách đơn vị nhận vốn và mức phân bổ vốn đã thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu YEG đã có thời điểm rơi từ đỉnh ngắn hạn gần 10.000 đồng/cổ phiếu vào cuối tháng 6/2026 xuống dưới 7.000 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 9. Sau khi chạm đáy, mã dần hồi phục và dao động quanh vùng 7.500–8.000 đồng/cổ phiếu trong thời gian gần đây.

Trong phiên sáng 23/10, YEG tiếp tục tăng nhẹ 0,6% lên 8.200 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa lên 1.811 tỷ đồng. Dù đã có nhịp phục hồi so với đáy tháng 9, thị giá vẫn thấp hơn 18% so với đỉnh ngắn hạn.