Trong chiến lược hiện đại hóa hải quân, Nga đang đặt nhiều kỳ vọng vào dòng tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm Yasen-M, còn được biết đến với tên gọi Đề án 885M.

Đây là phiên bản cải tiến của Đề án 885 Yasen, được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến dưới biển và tấn công mục tiêu trên mặt nước, trên đất liền.

Khác với các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Borei chuyên mang tên lửa đạn đạo, Yasen-M được phát triển theo hướng tàu ngầm tấn công mang tên lửa hành trình.

Nhiệm vụ của chúng bao gồm săn tìm tàu ngầm đối phương, đối đầu với các biên đội tàu chiến và tập kích những mục tiêu quân sự quan trọng trên đất liền.

Điểm nổi bật của Yasen-M là sự kết hợp giữa hệ thống sonar, khả năng hoạt động dưới nước và kho vũ khí đa dạng.

Tàu được trang bị các ống phóng ngư lôi cùng hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, cho phép sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau.

Trong đó, những vũ khí đáng chú ý gồm tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks và tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon.

Sự đa dạng này giúp Yasen-M có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ mà không cần phụ thuộc vào một loại vũ khí duy nhất.

Viện Nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế Hoàng gia Anh (RUSI) từng đánh giá Yasen-M có khả năng tàng hình âm học đáng chú ý, với năng lực tấn công tầm xa vượt trội so với nhiều phương tiện hải quân phương Tây.

Dòng tàu này được xem là một trong những thành phần quan trọng trong quá trình thay thế lực lượng tàu ngầm thời Liên Xô của Nga.