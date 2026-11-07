YangWang U9 Xtreme lập kỷ lục tốc độ 503,17 km/h

Theo Motor1, siêu xe điện YangWang U9 Xtreme vừa vượt qua mốc 500 km/h, đạt tốc độ cao nhất 503,17 km/h trên đường chạy ở Abu Dhabi (UAE). Liên đoàn Ôtô Quốc tế (FIA) đã chính thức công nhận thành tích này, xác nhận siêu xe điện của BYD là mẫu xe điện thương mại nhanh nhất thế giới.

Mẫu xe thương mại đầu tiên chạy hơn 500 km/h

Màn lập kỷ lục tốc độ diễn ra vào ngày 1/11, dọc theo tuyến đường quốc tế Sheikh Khalifa Bin Zayed (E11), thuộc khu vực Al Dhafra của Abu Dhabi. Tay đua người Đức Marc Basseng một lần nữa ngồi sau tay lái, khi trước đó ông cũng chính là người đã điều khiển YangWang U9 Xtreme lập kỷ lục 496,22 km/h tại đường thử ATP Papenburg của Đức vào tháng 9/2025.

Ngoài sự công nhận của FIA, YangWang U9 Xtreme còn giành 2 Kỷ lục Guinness Thế giới, bao gồm tốc độ cao nhất mà một mẫu xe thương mại đạt được trong lượt chạy một chiều, và tốc độ cao nhất mà một mẫu xe điện thương mại đạt được trong lượt chạy một chiều.

Xem siêu xe điện YangWang U9 Xtreme lập kỷ lục tốc độ hơn 500 km/h Mẫu siêu xe điện YangWang U9 Xtreme của BYD vừa chính thức trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất thế giới, khi đạt đến tốc độ hơn 500 km/h trên đường chạy ở Abu Dhabi (UAE).

Chuyên trang Motor1 lưu ý tốc độ tối đa 503,17 km/h mà YangWang U9 Xtreme đạt được đến từ lượt chạy một chiều, thay vì trung bình cộng của 2 chiều chạy nhằm tính đến sự khác biệt về điều kiện gió và mặt đường. Dù vậy, việc phá vỡ rào cản 500 km/h là một thành tựu lớn, đặc biệt đối với một chiếc xe điện.

Khác với lần thử nghiệm trước tại Đức, thương hiệu YangWang của BYD đã chọn một đoạn đường công cộng ở Abu Dhabi nhằm nỗ lực xác lập kỷ lục mới về tốc độ. Chính quyền địa phương đã phong tỏa một đoạn đường dài 10 km trên tuyến E11, bao gồm một đoạn đường thẳng dài 7 km phù hợp cho các lượt chạy tốc độ cao.

Đường chạy được chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn chinh phục kỷ lục tốc độ của YangWang U9 Xtreme. Ảnh: YangWang.

Do vị trí gần sa mạc và thường xuyên có xe cộ qua lại mỗi ngày, bề mặt đoạn đường nói trên phải được quét dọn và kiểm tra kỹ lưỡng. Những mảnh dây thép nhỏ sót lại từ thiết bị vệ sinh cũng có thể làm hỏng lốp xe hoặc ảnh hưởng đến độ ổn định của xe khi chạy ở tốc độ cao.

Trong 2 lượt chạy thử vào ngày 31/10, YangWang U9 Xtreme đã đạt tốc độ tối đa khoảng 490 km/h. Đội ngũ kỹ sư đã phải làm việc xuyên đêm để thực hiện một số cải tiến, bao gồm tối ưu hóa quy trình chuẩn bị để đảm bảo bộ pin và các motor điện đạt đến nhiệt độ hoạt động lý tưởng trước mỗi lượt chạy.

YangWang cũng đã điều chỉnh cánh gió sau để tạo thêm lực ép downforce trên trục sau, sửa đổi phần mềm hệ thống treo nhằm tăng lực giảm chấn nảy qua những gồ ghề nhỏ trên mặt đường, đồng thời tinh chỉnh áp suất lốp. Hai lượt chạy tiếp theo diễn ra vào ngày 1/11, với lượt chạy thứ hai xác lập con số kỷ lục 503,17 km/h.

Khoảnh khắc YangWang U9 Xtreme chạm ngưỡng tốc độ 503,17 km/h. Ảnh cắt từ clip.

YangWang U9 Xtreme là mẫu xe mạnh hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn. Bốn motor điện được điều khiển độc lập, mỗi motor sản sinh công suất 745 mã lực, cho tổng công suất đầu ra tối đa 2.977 mã lực. Con số này gấp hơn hai lần công suất xấp xỉ 1.287 mã lực ở YangWang U9 bản tiêu chuẩn.

Giới hạn 30 xe trên toàn cầu

Theo thông tin từ BYD, kỷ lục gia YangWang U9 Xtreme sẽ chỉ được sản xuất giới hạn 30 xe trên toàn cầu. Vài khách hàng đã ký hợp đồng mua xe.

Mẫu xe điện hiệu năng cao của BYD đã trải qua một chặng đường phát triển tương đối ngắn nhưng đi kèm loạt thành tích khá ấn tượng.

YangWang U9 phiên bản tiêu chuẩn từng chinh phục mốc tốc độ 309 km/h hồi tháng 1/2024, trước khi đạt 391,94 km/h vào cuối năm đó.

Phiên bản Xtreme của xe đạt 472,41 km/h vào tháng 8/2025 trước khi tăng lên 496,22 km/h chỉ một tháng sau đó. Thành tích ấn tượng gần đây nhất của YangWang U9 Xtreme là kỷ lục tốc độ 503,17 km/h vừa xác lập tại UAE.

Chỉ có 30 xe YangWang U9 Xtreme trên toàn cầu. Ảnh: YangWang.

Một lượt chạy tốc độ tối đa một chiều khác với kết quả trung bình 2 chiều được xác minh chính thức, do đó thành tích này được cho là vẫn chưa thể giải quyết mọi tranh cãi về mẫu xe thương mại nhanh nhất thế giới.

Tuy nhiên, sự công nhận của FIA khiến thành tích của YangWang U9 Xtreme trở nên khó bị bác bỏ. Bất chấp việc chiếc hypercar thuần điện là sản phẩm đến từ Trung Quốc, Motor1 cho rằng cột mốc nói trên sẽ là điều mà toàn bộ ngành công nghiệp ôtô thế giới phải dè chừng.