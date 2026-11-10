Yangwang Altior: Sedan siêu sang Trung Quốc chính thức ra mắt

Thiết kế siêu sang kết hợp dấu ấn văn hóa Trung Quốc

Thương hiệu xe sang Yangwang thuộc tập đoàn BYD vừa giới thiệu mẫu sedan thuần điện Altior tại Abu Dhabi. Hãng định vị sản phẩm trong phân khúc siêu sang, cạnh tranh với Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class và Maextro S800.

Tên gọi Altior bắt nguồn từ tiếng Latin, mang ý nghĩa "cao hơn". Theo Yangwang, mẫu xe kết hợp những giá trị văn hóa phương Đông với công nghệ hiện đại, thể hiện tham vọng mở rộng sự hiện diện của BYD trong phân khúc ô tô cao cấp.

Mẫu xe Yangwang Altior. Ảnh: BYD.

Ngoại thất Altior gây chú ý với lưới tản nhiệt gồm 137 chi tiết cắt gọt mô phỏng đá quý, kết hợp hệ thống chiếu sáng tuần tự. Cụm đèn trước lấy cảm hứng từ ding, loại đỉnh cổ của Trung Quốc. BYD cho biết hãng mất ba năm để phát triển chi tiết thiết kế này.

Mẫu sedan sở hữu chiều dài 5.600 mm, rộng 2.030 mm, cao 1.590 mm và chiều dài cơ sở 3.500 mm. So với Rolls-Royce Ghost, Altior dài hơn 201 mm, tạo lợi thế về không gian bố trí nội thất.

Altior sử dụng kiểu cửa mở ngược tương tự Rolls-Royce, kết hợp ngoại thất hai tông màu và logo chế tác từ vàng 24K. Đường kẻ đôi coachline dài 4,8 m được vẽ thủ công, trong khi bộ vành đúc nguyên khối 21 inch mang phong cách tương đồng Mercedes-Maybach S-Class.

Khoang nội thất bố trí bốn chỗ ngồi, tập trung vào trải nghiệm của hành khách phía sau. Hai ghế sau tích hợp chế độ không trọng lực, chức năng mát-xa bốn điểm, đệm đỡ chân và rèm che nắng chỉnh điện. Ghế phụ phía trước có thể gập phẳng nhằm mở rộng tầm nhìn cho người ngồi sau.

Thiết kế nội thất của Yangwang Altior. Ảnh: BYD.

BYD trang bị màn hình giải trí gắn trần 21,4 inch, hai tủ lạnh dung tích 5,5 lít và hệ thống âm thanh Dynaudio Platinum Evidence với 39 loa. Da Nappa, thảm len cừu và các nút điều khiển pha lê góp phần hoàn thiện không gian nội thất cao cấp.

Bốn môtơ điện và công nghệ sạc siêu nhanh

Yangwang Altior phát triển trên nền tảng e4 với bốn môtơ điện hoạt động độc lập. Cấu hình này cho phép hệ thống điều chỉnh lực kéo tại từng bánh xe, đồng thời hỗ trợ những thao tác đặc biệt như quay đầu tại chỗ và di chuyển ngang.

Hệ thống treo chủ động DiSus kết hợp camera quét mặt đường nhằm phát hiện chướng ngại vật và điều chỉnh phản ứng của hệ thống treo theo thời gian thực. Xe còn trang bị chip Xuanji A3 do BYD phát triển cùng hệ thống hỗ trợ lái God's Eye.

Đáng chú ý, BYD công bố Altior có khả năng nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp, bên cạnh những tính năng điều khiển chuyển động đặc biệt.

Yangwang Altior phát triển trên nền tảng e4 với bốn môtơ điện hoạt động độc lập. Ảnh: BYD.

Mẫu sedan sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai, đạt phạm vi di chuyển hơn 1.000 km theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Kiến trúc điện áp 1.000V hỗ trợ sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 5 phút, theo thông số hãng công bố.

Yangwang dự kiến phân phối Altior với hai phiên bản Executive và Bespoke. Trong đó, phiên bản Bespoke đầu tiên mang tên Shanhe Dingyun, lấy cảm hứng từ cảnh quan núi sông Trung Quốc, kết hợp ngoại thất nâu - vàng và nội thất mang sắc thái ngọc bích.

Hãng chưa công bố số lượng sản xuất chính thức, nhưng hình ảnh bậc cửa xuất hiện dòng chữ cho thấy phiên bản giới hạn ở mức 399 chiếc.

Yangwang phân phối Altior với hai phiên bản Executive và Bespoke. Ảnh: BYD.

Khách hàng muốn đặt trước Altior Shanhe Dingyun phải thanh toán 45.000 USD. BYD chưa tiết lộ giá bán chính thức, trong khi truyền thông Trung Quốc dự đoán mẫu xe có giá trên 300.000 USD.

Với Altior, BYD tiếp tục mở rộng danh mục xe điện sang phân khúc siêu sang, nơi các yếu tố về thương hiệu, chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm hành khách giữ vai trò quan trọng bên cạnh công nghệ vận hành.