Yanbi ra sao sau hơn 10 năm bản hit 'Thu cuối' gây sốt?

Chỉ cần nhắc đến Thu cuối, khán giả trẻ nhớ ngay đến Yanbi - chàng ca sĩ có giọng hát hàn ấm, giàu cảm xúc và từng là một trong những gương mặt nổi bật của nhạc Việt đầu những năm 2010.

Thế nhưng hơn 10 năm sau bản hit đình đám, Yanbi gần như ít xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu hay chương trình giải trí. Tên của anh thỉnh thoảng được nhắc lại qua những ca khúc cũ, trong khi cuộc sống hiện tại vẫn là dấu hỏi với nhiều khán giả.

Ca sĩ Yanbi.

Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, Yanbi cho biết anh không “biến mất” khỏi đời sống âm nhạc như nhiều người vẫn hình dung. “Tôi vẫn làm nhạc, vẫn đi diễn, vẫn sống cuộc sống của mình, chỉ là ít xuất hiện hơn thôi. Có một khoảng thời gian tôi muốn dành cho bản thân, muốn sống chậm lại và nhìn xem mình thực sự muốn gì. Đến lúc thấy mình sẵn sàng thì tôi sẽ quay lại”, nam ca sĩ nói.

Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ của Yanbi lần lượt trở lại với các gameshow, concert và dự án âm nhạc mới. Trong khi đó, anh khá kín tiếng, khiến không ít khán giả đặt câu hỏi về lựa chọn đứng ngoài những sân chơi đang được chú ý.

Yanbi cho rằng mỗi nghệ sĩ có một cách trở lại khác nhau. Anh không muốn chạy theo những xu hướng đang được chú ý hay tham gia các chương trình chỉ vì thấy đồng nghiệp cùng thế hệ đang làm.

Yanbi thể hiện lại bản hit “Thu cuối” trên phố đi bộ.

Anh thừa nhận bản thân từng được mời tham gia một số chương trình nhưng có thời điểm cảm thấy chưa phù hợp nên từ chối. “Không phải tôi ngại gameshow hay nghĩ mình không hợp truyền hình. Chỉ là tôi muốn khi xuất hiện thì mình phải thấy thoải mái và được là chính mình”, anh nói.

“Nhìn bạn bè cùng thời trở lại được khán giả yêu thương thì chắc chắn có lúc cũng chạnh lòng. Nhưng tôi không ghen tị. Tôi thấy vui cho họ, và cũng tự nhắc mình là nếu mình muốn quay lại thì phải tự bước đi thôi, không thể ngồi đó chờ”, Yanbi chia sẻ thêm.

Một trong những dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp Yanbi là ca khúc Thu cuối. Ca khúc được phát hành vào giai đoạn 2011-2012, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit gắn được yêu thích nhất thời điểm đó.

Hơn một thập niên sau khi Thu cuối tạo tiếng vang, đây vẫn là ca khúc thường xuyên được khán giả nhắc đến khi nói về Yanbi. Chính điều đó từng tạo ra áp lực cho nam ca sĩ khi những sản phẩm mới khó thoát khỏi cái bóng của bản hit cũ.

“Thu cuối là một cái duyên rất lớn trong sự nghiệp của tôi, không phải ai cũng có một bài hát được khán giả nhớ lâu như thế. Tôi thấy biết ơn nhiều hơn là áp lực”, Yanbi cho biết.

Ca khúc “Thu cuối’’ làm nên tên tuổi của Yanbi, hút 62 triệu lượt xem trên Youtube.

Yanbi không đặt mục tiêu phải có một ca khúc mới vượt qua thành công của Thu cuối. Nếu có thêm một bài hát tạo được sức sống tương tự, anh sẽ đón nhận thay vì cố gắng tìm cách lặp lại hào quang cũ. “Nếu may mắn lại có một Thu cuối thứ hai thì quá tốt”, anh nói.

Ở hiện tại, âm nhạc vẫn là công việc chính của Yanbi và cũng là điều anh yêu thích nhất. Ngoài đi hát, nam ca sĩ cho biết có những công việc riêng để cuộc sống ổn định hơn.

“Tôi nghĩ mình đến một độ tuổi rồi thì không còn quan trọng chuyện phải chứng minh với ai nữa. Miễn là mình làm việc, tự lo được cho bản thân và gia đình, vẫn được làm nhạc thì tôi thấy ổn”, Yanbi bộc bạch.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Yanbi tiếc nuối nhiều nhất không hẳn là những cơ hội đã bỏ lỡ, mà là cách anh từng đưa ra một số quyết định khi còn trẻ.

“Nếu được quay lại, có lẽ tôi sẽ bình tĩnh hơn và biết giữ những điều quan trọng hơn. Nhưng nói thật, tôi không muốn xóa những gì đã xảy ra. Vì nhờ những cái sai đó mà tôi mới có Yanbi của bây giờ”, anh chia sẻ.

Yanbi cho biết anh không còn bị ám ảnh bởi chuyện phải nổi tiếng, thay vào đó muốn làm nhạc và sống theo cách mình thấy vui.

Yanbi tên thật là Tô Minh Vũ, sinh năm 1991 tại Hà Nội. Anh bắt đầu hoạt động âm nhạc từ khoảng năm 2006, trưởng thành từ cộng đồng underground Hà Nội. Anh từng gắn với LadyKillah Pro, nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ sau này trở thành những tên tuổi quen thuộc của nhạc Việt.