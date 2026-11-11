Yamal 'vô đối' kiến tạo ở châu Âu

Tài năng 19 tuổi vượt qua đàn anh Harry Kane ở thông số kiến tạo nhờ đường chuyền quyết định trong trận Barcelona thắng ngược Atletico Madrid 2-1 hôm 9/11 (giờ Hà Nội).

Tiền đạo người Tây Ban Nha hiện có 12 pha kiến tạo từ đầu mùa, nhiều hơn ngôi sao Bayern Munich 1 lần.

Phút 67, khi tỷ số đang là 1-1, Yamal chọc khe để tiền vệ Fermin Lopez thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ môn Jan Oblak. Bàn thắng hoàn tất cú đúp của Fermin, đồng thời giúp Barca giành 3 điểm ngay trên sân Metropolitano.

Sau trận, Fermin thừa nhận sự ăn ý với người đồng đội 19 tuổi. “Yamal và tôi rất hiểu nhau. Một nửa bàn thắng này thuộc về cậu ấy”, tiền vệ Barcelona chia sẻ.

Lamine Yamal (phải) cùng Fermin Lopez ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Barcelona trước Atletico Madrid trên sân Metropolitano hôm 9/11. Ảnh: Getty.

Đây không phải lần hiếm hoi Yamal tạo khác biệt bằng đường chuyền. Tính từ trận gặp Racing Santander hồi tháng 9, anh đã kiến tạo ở 6 trong 7 trận gần nhất tại La Liga.

Sự ổn định ấy giúp Yamal dẫn đầu danh sách kiến tạo tại giải vô địch Tây Ban Nha với 8 lần, bỏ xa Javi Hernandez của Espanyol (6) và đồng đội Fermin Lopez (5).

Không chỉ nổi bật ở La Liga, Yamal còn có 4 đường chuyền thành bàn tại Champions League, chia đều trong các trận gặp Feyenoord và Galatasaray. Nhờ vậy, anh trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trên mọi đấu trường trong nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Phía sau Yamal và Kane là Florian Thauvin (Lens), Marco Grüll (Werder Bremen) và Nico Paz (Como), cùng có 8 pha kiến tạo. Đáng chú ý, Paz dẫn đầu Champions League với 5 lần dọn cỗ, nhưng mới có thêm 3 pha kiến tạo tại Serie A.

Bên cạnh khả năng tạo cơ hội, Yamal còn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Tiền đạo Barca đã ghi 13 bàn, gồm 10 tại La Liga và 3 ở Champions League. Như vậy, anh trực tiếp góp công vào 25 bàn thắng của đội bóng xứ Catalonia từ đầu mùa.

Đường chuyền trước Atletico còn đưa Yamal đến một cột mốc đáng chú ý khác. Theo chuyên gia thống kê MisterChip, anh đã có 40 pha kiến tạo trong sự nghiệp tại La Liga khi mới 19 tuổi 118 ngày.

Yamal trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt thành tích này trước tuổi 22. Trước đó, người trẻ nhất cán mốc 40 kiến tạo là Lopez Ufarte, khi 22 tuổi 15 ngày. Ngay cả Lionel Messi cũng phải đến năm 23 tuổi mới đạt thành tích tương tự.

Những con số cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Yamal tại Barcelona. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, anh còn nhiều lần 'dọn cỗ' cho các đồng đội, dù mới bước sang tuổi 19.