Yamal và Raphinha cùng viết lịch sử trong chiến thắng của Barcelona

Yamal vượt Mbappe, lập kỷ lục ở tuổi 19

Lamine Yamal chỉ cần 7 phút để biến trận đấu với Aston Villa thành sân khấu của riêng mình. Từ sai lầm trong tình huống triển khai bóng của đội khách, tài năng trẻ người Tây Ban Nha cướp được bóng ngay trong khu cấm địa, xử lý khéo léo trước khi tung cú sút chân trái đưa bóng vào góc xa khung thành.

Yamal đã trừng phạt sai lầm của Aston Villa bằng một cú cứa lòng đẳng cấp trong khu vực 16m50.

Bàn mở tỷ số không chỉ giúp Barcelona sớm chiếm lợi thế mà còn đưa Yamal vào lịch sử Champions League. Với 14 pha lập công, anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này trước khi bước sang tuổi 20. Tiền đạo của Barcelona đã vượt qua Kylian Mbappe, người từng ghi 13 bàn ở Champions League trong cùng độ tuổi. Erling Haaland hiện đang đứng thứ ba với 10 bàn.

Đây là cột mốc tiếp tục cho thấy tốc độ trưởng thành đặc biệt của Yamal. Ở tuổi 19, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đã trở thành một trong những ngôi sao xuất sắc nhất của bóng đá thế giới hiện nay, đồng thời liên tục phá vỡ những giới hạn vốn được thiết lập bởi các đàn anh đi trước.

Trước Aston Villa, Yamal không cần một màn trình diễn quá bùng nổ để tạo ra khác biệt. Anh vẫn khiến hàng phòng ngự đội khách gặp nhiều khó khăn bằng những pha xử lý kỹ thuật, khả năng đi bóng và những tình huống đột phá bên hành lang phải. Hậu vệ Ian Maatsen đã có một buổi tối vô cùng vất vả khi phải đối đầu với ngôi sao này.

Raphinha áp sát Suarez

Nếu Yamal mở màn cho chiến thắng, Raphinha là người đặt dấu chấm hết cho hy vọng có điểm của Aston Villa. Tiền đạo người Brazil ghi liền hai bàn trong hiệp hai, giúp Barcelona khép lại trận đấu với tỷ số 3-0, đồng thời tự ghi tên mình vào một cột mốc đáng nhớ khác.

Phút 52, sau nỗ lực tranh chấp và chuyền bóng của Fermin Lopez, Raphinha có khoảng trống trước vòng cấm để dứt điểm. Cú sút của anh chạm chân Victor Lindelof đổi hướng, khiến thủ môn Zion Suzuki không thể cản phá. Bàn thắng có phần may mắn, nhưng pha lập công thứ hai lại cho thấy chất lượng kỹ thuật của tiền đạo Brazil.

Phút 59, Joao Cancelo thực hiện đường chuyền bằng má ngoài chân phải đầy tinh tế sau pha đột phá bên cánh trái, đưa bóng đến đúng vị trí để Raphinha băng vào dứt điểm cận thành. Cú đúp giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại Champions League trong màu áo Barcelona lên 23.

Đồng đội chia vui với Raphinha (giữa) sau khi anh ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho Barcelona.

Theo thống kê của Opta, Raphinha hiện đứng thứ ba trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Barcelona tại Champions League, ngang bằng Robert Lewandowski. Luis Suarez xếp thứ hai với 25 bàn, trong khi Lionel Messi vẫn giữ vị trí dẫn đầu với khoảng cách rất lớn, 120 bàn.

Việc Raphinha san bằng thành tích của Lewandowski càng có ý nghĩa khi anh không phải mẫu tiền đạo trung tâm chuyên trách ghi bàn. Khả năng hoạt động rộng, tốc độ và sự năng nổ giúp cầu thủ người Brazil trở thành một phương án tấn công đa dạng, nhưng hiệu suất lập công của anh cũng ngày càng được khẳng định.

Barcelona vui trở lại, Emery đón sinh nhật buồn

Với Barcelona, chiến thắng trước Aston Villa cũng mang ý nghĩa rất quan trọng. Sau thất bại ở lượt đấu Champions League trước đó, gã khổng lồ xứ Catalonia không chỉ có 3 điểm trọn vẹn mà còn giữ sạch lưới lần đầu tiên sau 19 trận tại đấu trường này.

Aston Villa thực tế không hoàn toàn lép vế trong hiệp một. Đội khách có một số cơ hội đáng kể, trong đó Matty Cash và Johan Manzambi từng khiến hàng phòng ngự Barcelona phải làm việc vất vả. Thậm chí, Leon Goretzka còn đánh đầu đưa bóng trúng cột dọc trong những phút cuối trận.

HLV Unai Emery đã có một sinh nhật buồn khi Aston Villa của ông thua đậm Barcelona.

Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Barcelona tạo ra khác biệt. Hai bàn thắng liên tiếp của Raphinha ngay đầu hiệp hai khiến những nỗ lực của thầy trò Unai Emery trở nên vô nghĩa, đồng thời chấm dứt chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp của Aston Villa tại vòng bảng ở các giải đấu châu Âu.

Càng buồn hơn cho đội khách khi thất bại này đến đúng vào ngày sinh nhật của HLV Unai Emery. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải ngậm ngùi đã đánh dấu ngày đầu tiên bước sang tuổi 55 bằng một trận thua đậm, mà “thủ phạm” hàng đầu chính là Yamal và Raphinha.