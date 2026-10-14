Yamal tỏa sáng giúp Barcelona lội ngược dòng ở Champions League

Barcelona có chiến thắng thứ 10 liên tiếp.

Dù phải thi đấu trên sân khách trong bầu không khí cuồng nhiệt từ cổ động viên Galatasaray, Barcelona vẫn nhanh chóng kiểm soát thế trận. Dani Olmo có cơ hội đối mặt ở phút thứ 6 nhưng không thắng được thủ môn Ugurcan Cakir. Anthony Gordon, trong trận ra mắt Champions League cho Barca, cũng bị người gác đền đối phương từ chối bàn thắng. Joao Cancelo cùng Olmo tiếp tục tạo ra sức ép, song đội khách không thể tận dụng ưu thế.

Dù lép vế, Galatasaray bất ngờ mở tỷ số ở phút 28. Aleksey Batrakov tận dụng đường chuyền ngược của Rafael Leao, tung cú dứt điểm đưa bóng chạm Cancelo trước khi đi vào lưới. Đội chủ nhà sau đó tưởng như đã nhân đôi cách biệt, nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Barcelona kịp tìm được bàn gỡ hòa ở phút 43 khi Cancelo thực hiện cú sút kỹ thuật vào góc xa, chấm dứt khoảng thời gian bế tắc của đội khách.

Sau giờ nghỉ, Yamal bắt đầu tạo nên khác biệt. Phút 50, tài năng trẻ người Tây Ban Nha tung đường chuyền chính xác để Fermin Lopez đánh đầu ghi bàn, đưa Barcelona vượt lên dẫn trước. Chỉ ba phút sau, Yamal tiếp tục khiến hàng thủ Galatasaray chao đảo bằng pha xử lý kỹ thuật sát đường biên ngang, trước khi kiến tạo để Gordon nâng tỷ số lên 3-1. Hai đường chuyền quyết định liên tiếp trong thời gian ngắn đã thể hiện đẳng cấp và sự tự tin của ngôi sao trẻ.

Barcelona chưa dừng lại ở đó. Karim Adeyemi, sau khi được tung vào sân, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1, củng cố chiến thắng thuyết phục cho đội bóng của Hansi Flick. Kết quả này không chỉ nối dài chuỗi thắng của Barcelona mà còn gửi lời cảnh báo tới các đối thủ trước chuyến làm khách quan trọng trên sân Paris Saint-Germain. Trong khi đó, Galatasaray tiếp tục chìm sâu trong khó khăn khi chưa giành được điểm nào ở Champions League mùa này.