Yamal tiếp tục lỡ hẹn với Quả bóng vàng

Lamine Yamal và Chủ tịch Barca Joan Laporta tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2026. Ảnh: AP

Tuần thi đấu đáng quên và nỗi buồn ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang

Chân sút 19 tuổi đến dự lễ trao giải cùng gia đình, bạn gái và đoàn đại biểu đông đảo của Barca do Chủ tịch Joan Laporta dẫn đầu. Tiền đạo trẻ gây chú ý trên thảm đỏ khi cài bông hoa hồng ngoại cỡ trên áo vest.

Người hâm mộ Barcelona và bóng đá Tây Ban Nha đặt kỳ vọng rất lớn vào kịch bản Lamine Yamal sẽ được xướng tên ở vị trí cao nhất tại Nhà hát London Palladium (London, Anh) trong đêm gala rạng sáng 27.10.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc lại trở thành đòn giáng mạnh vào tâm lí của ngôi sao trẻ. Yamal ngậm ngùi chỉ về đích ở vị trí thứ ba, đứng sau Kylian Mbappe (Real Madrid) và người chiến thắng là Harry Kane (Bayern Munich).

Xét về thứ hạng, kết quả năm nay còn thụt lùi so với năm 2025 - thời điểm anh đoạt Quả bóng bạc khi chỉ xếp sau Ousmane Dembele.

Ngồi ở hàng ghế đầu giữa Harry Kane và Rodri, Yamal không thể giấu nổi vẻ chán nản, mặt buồn rười rượi và lặng lẽ nghe bài phát biểu chiến thắng của chân sút người Anh.

Nỗi thất vọng tại London cũng khép lại một tuần đáng quên của Yamal, ngay sau khi Barca để thua PSG 2-4 tại Champions League và thất bại 1-2 trước Real Madrid tại La Liga.

Giải mã nguyên nhân thất thế của “người kế thừa” Messi

Xét về lý thuyết, Lamine Yamal sở hữu hồ sơ mạnh trong cuộc đua năm nay. Mùa giải 2025 - 2026, anh ghi 25 bàn thắng và đóng góp 20 đường kiến tạo cho Barcelona, góp công lớn giúp đội chủ sân Camp Nou bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga.

Ở cấp độ ĐTQG, tài năng trưởng thành từ ngoại ô Barcelona tiếp tục điền tên vào lịch sử khi cùng tuyển Tây Ban Nha đăng quang chức vô địch World Cup 2026.

Tuy nhiên, theo phân tích từ báo thể thao hàng đầu nước Pháp L'Équipe, đóng góp cá nhân có phần hạn chế của Yamal tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính là nguyên nhân khiến anh bị mất điểm.

Dù Tây Ban Nha bước lên bục cao nhất, Yamal chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng sau 8 trận đấu và thi đấu tròn vai chứ chưa tạo ra dấu ấn bùng nổ tương xứng với vị thế ngôi sao số một.

Bên cạnh đó, việc Barcelona bị Atletico Madrid loại sớm ở tứ kết Champions League cũng ảnh hưởng lớn đến tham vọng của anh. So với Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland hay Lionel Messi - những người sở hữu thông số bàn thắng cá nhân “hủy diệt” thì Yamal bị lép vế hơn hẳn.

Lần thứ ba nhận Kopa Trophy và phát biểu gây sốt

Dù hụt mất Quả bóng vàng, Yamal vẫn điền tên mình vào lịch sử khi lần thứ ba liên tiếp được vinh danh ở danh hiệu Kopa Trophy dành cho Cầu thủ trẻ hay nhất thế giới (vào các năm 2024, 2025 và 2026).

Tuy nhiên, tâm điểm của đêm trao giải lại nằm ở phát biểu đầy khiêm tốn của tiền đạo 19 tuổi. Thay vì tập trung nói về thành tựu của bản thân, Yamal dành phần lớn thời gian trên sân khấu để tri ân người đồng đội thân thiết Pau Cubarsi - người vắng mặt ở buổi lễ để ở lại Tây Ban Nha nghỉ ngơi sau chuỗi ngày thi đấu quá tải.

Phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, Yamal chia sẻ đầy chân thành: “Tôi mong Pau Cubarsi có mặt ở đây, bởi tôi nghĩ giải thưởng này nên thuộc về cậu ấy. Pau đã thi đấu ở đẳng cấp phi thường và tôi ước cậu ấy là người chiến thắng tối nay”.

Khi MC chương trình - cựu danh thủ Thierry Henry dí dỏm hỏi liệu Kopa Trophy có phải danh hiệu mà anh khao khát nhất hay không, Yamal bật cười đáp: “Không, tôi muốn tất cả các giải thưởng! Nhưng riêng danh hiệu này, nó nên thuộc về Cubarsi”.

Thái độ tôn trọng đồng đội của Yamal nhận được những tràng pháo tay lớn tại hội trường cũng như mưa lời khen từ cộng đồng mạng.

Dù chưa thể chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất, vị trí thứ ba tiếp tục khẳng định bước tiến thần tốc của Yamal. Ở tuổi 19 và 105 ngày, anh đã sưu tập trọn bộ vô địch Euro lẫn World Cup cùng tuyển Tây Ban Nha, đồng thời có 3 năm liên tiếp lọt vào top 10 Quả bóng vàng với hạng 8 năm 2024, hạng 2 năm 2025 và hạng 3 năm 2026.

Yamal vẫn còn gần 2 năm để hướng tới mục tiêu phá kỉ lục cầu thủ trẻ nhất lịch sử đoạt Quả bóng vàng do huyền thoại Ronaldo Nazario thiết lập năm 1997 ở mốc 21 tuổi 92 ngày.