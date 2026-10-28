Yamal lên tiếng sau thất bại trước Kane ở Quả bóng vàng 2026

Yamal về thứ 3 ở cuộc đua QBV 2026.

Tại lễ trao giải diễn ra ở London hôm 27/10, Yamal được xem là ứng viên sáng giá sau mùa giải ấn tượng cùng Barcelona và chức vô địch World Cup với tuyển Tây Ban Nha. Nhưng cuối cùng, cầu thủ 19 tuổi phải nhường vị trí dẫn đầu cho Kane, trong khi Mbappe xếp thứ hai.

Dù không giành Quả bóng vàng, Yamal lần thứ ba liên tiếp nhận Kopa Trophy, giải thưởng dành cho cầu thủ trẻ hay nhất thế giới. Sau khi kết quả Quả bóng vàng được công bố, cầu thủ người Tây Ban Nha thể hiện sự trưởng thành bằng thông điệp trên trang cá nhân.

Anh viết: "Rồi ngày đó sẽ đến. Những điều tốt đẹp cần thời gian. Không vội vàng, với niềm háo hức và sự bình thản, tôi tin một ngày nào đó thời khắc của mình sẽ đến".

Yamal đồng thời gửi lời chúc mừng những người chiến thắng và khẳng định sẽ tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất là giúp Barcelona tiếp tục gặt hái danh hiệu. Ở tuổi 19, anh vẫn còn nhiều cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng trong những năm tới.

Tuy nhiên, không phải ai trong gia đình Yamal cũng giữ được sự bình tĩnh như anh. Người chú bày tỏ thất vọng khi Kane được xướng tên, cho rằng cháu mình cầu thủ hay nhất thế giới. Ông đánh giá Kane là chân sút tuyệt vời, nhưng khẳng định Yamal mới là người tạo ra sức hút đặc biệt trên sân cỏ.

Sau lễ trao giải, Yamal sẽ trở lại tập trung cho nhiệm vụ cùng Barcelona. Đội bóng xứ Catalonia tiếp đón Deportivo Alaves trên sân nhà thuộc vòng 11 La Liga vào ngày 1/11.