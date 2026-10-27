Yamal lập kỳ tích ở Quả bóng vàng 2026

Quả bóng vàng 2026 đã chứng kiến một kịch bản đặc biệt khi cả bảy giải thưởng chuyên môn đầu tiên được công bố đều thuộc về những đại diện của bóng đá Tây Ban Nha. Từ cầu thủ trẻ, HLV đến thủ môn nam, thủ môn nữ và CLB nữ, tất cả đều lần lượt gọi tên những nhân vật gắn với xứ sở đấu bò.

Tâm điểm đầu tiên dĩ nhiên là Lamine Yamal. Ngôi sao Barcelona tiếp tục được vinh danh ở Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, qua đó lần thứ ba liên tiếp giành giải thưởng này. Ở tuổi 19, Yamal đã biến Kopa Trophy thành sân khấu quen thuộc của mình và tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những tài năng đặc biệt nhất thế giới.

Lamine Yamal tiếp tục viết nên dấu mốc đặc biệt tại Quả bóng vàng 2026 khi lần thứ ba liên tiếp giành Kopa Trophy, trong ngày bóng đá Tây Ban Nha tạo ra màn thống trị tại lễ trao giải. Ảnh: Barcelona

Đáng chú ý, chính Yamal lại dành những lời rất đẹp cho người đồng đội Pau Cubarsi sau khi nhận giải. “Tôi mong Pau Cubarsi có mặt ở đây, bởi tôi nghĩ giải thưởng này nên thuộc về cậu ấy”, Yamal chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh Cubarsi đã thi đấu ở đẳng cấp phi thường. Chi tiết này càng cho thấy Barcelona đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ đặc biệt, đủ sức tạo ảnh hưởng ở những sân khấu lớn nhất.

Không chỉ Yamal, bóng đá nữ Tây Ban Nha cũng tiếp tục tạo dấu ấn. Vicky Lopez được vinh danh ở hạng mục Kopa dành cho cầu thủ trẻ nữ, trong khi Pere Romeu nhận giải HLV nữ xuất sắc. Barcelona nữ cũng được trao danh hiệu CLB nữ xuất sắc nhất năm. Đây là lần thứ ba trong bốn năm đội bóng xứ Catalonia nhận giải thưởng này, sau một mùa giải thành công với cú ăn bốn gồm Champions League, giải vô địch Tây Ban Nha, Cúp Nhà vua và Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Sự thống trị còn được thể hiện rõ ở hai giải thưởng dành cho thủ môn. Cata Coll của Barcelona giành danh hiệu thủ môn nữ xuất sắc, vượt qua những ứng viên như Ann-Katrin Berger, Hannah Hampton, Lorena và Ayaka Yamashita. Ở hạng mục nam, Unai Simon của Athletic Bilbao chiến thắng trước Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, David Raya và Yassine Bounou.

HLV Luis de la Fuente khép lại chuỗi chiến thắng của Tây Ban Nha ở nhóm giải thưởng đầu tiên khi được trao Johan Cruyff Trophy dành cho HLV bóng đá nam xuất sắc năm 2026. Ông vượt qua Mikel Arteta, Unai Emery, Vincent Kompany và Luis Enrique.

Điều đáng nói là sự thống trị này không đến từ một cá nhân hay một CLB duy nhất. Barcelona đóng góp nhiều đại diện, Athletic Bilbao có Unai Simon, còn De la Fuente đại diện cho đội tuyển Tây Ban Nha. Đó là bức tranh cho thấy chiều sâu và sức ảnh hưởng của bóng đá Tây Ban Nha trên cả bóng đá nam lẫn nữ, từ cấp CLB đến đội tuyển và hệ thống đào tạo trẻ.

Yamal vì thế không chỉ lập thêm một kỷ lục cá nhân. Thành công của anh nằm trong một đêm mà bóng đá Tây Ban Nha gần như chiếm trọn những hạng mục chuyên môn đầu tiên của Quả bóng vàng 2026.